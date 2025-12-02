Рейтинг@Mail.ru
ВКонтакте поделилась итогами и трендами в контенте за 2025 год - РИА Новости, 02.12.2025
14:21 02.12.2025
ВКонтакте поделилась итогами и трендами в контенте за 2025 год
ВКонтакте поделилась итогами и трендами в контенте за 2025 год - РИА Новости, 02.12.2025
ВКонтакте поделилась итогами и трендами в контенте за 2025 год
В 2025 году вертикальные форматы контента стали центром внимания зрителей и авторов: обновления в клипах, историях и персональных рекомендациях сформировали... РИА Новости, 02.12.2025
пресс-релизы
РИА Новости
Новости
пресс-релизы
ВКонтакте поделилась итогами и трендами в контенте за 2025 год

© Фото : Пресс-служба ВКонтактеВКонтакте поделилась итогами и трендами в контенте за 2025 год
ВКонтакте поделилась итогами и трендами в контенте за 2025 год - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Пресс-служба ВКонтакте
ВКонтакте поделилась итогами и трендами в контенте за 2025 год
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В 2025 году вертикальные форматы контента стали центром внимания зрителей и авторов: обновления в клипах, историях и персональных рекомендациях сформировали новую модель поведения пользователей и усилили вовлечённость аудитории.
Среднесуточное количество просмотров VK Клипов достигло 3 млрд в день — на 42% больше, чем годом ранее. Суммарно пользователи стали проводить за просмотром коротких видео в два раза больше времени. Количество авторов, создающих клипы, увеличилось на 45%. Дополнительный импульс формату дали новые механики: раздел "Тренды" с быстрорастущими и наиболее обсуждаемыми темами, а также клипы в соавторстве — пользователи ВКонтакте, звёзды и бренды создали более 1 млн таких роликов.
Стабильный рост аудитории демонстрирует формат историй: количество просмотров историй за год увеличилось на 35%, ежемесячная аудитория зрителей достигла 58,6 млн человек. В 2025 году пользователи оставили более 4,1 млрд лайков, 281 млн комментариев и 118 млн раз проголосовали в опросах. Каждый квартал к созданию историй присоединяются свыше 2,2 млн новых авторов. Идеи — один из самых заметных сценариев. Пользователи используют готовые темы, чтобы быстрее оформить историю под событие или настроение.
Рост вертикальных форматов и интереса к видео влияет на способы общения: пользователи чаще пересылают клипы и истории друзьям в личные сообщения, продолжая общение в звонках и организовывая совместные просмотры контента. Суммарно проведённое аудиторией время в мессенджере ВКонтакте выросло на 19% год к году, а общее время звонков увеличилось более чем в 2,8 раза.
В течение года ВКонтакте совершенствовала алгоритмы рекомендаций с фокусом на поддержку качественных оригинальных авторов. Самыми вовлекающими темами 2025 года стали развлечения, хобби и творчество, а также бьюти, здоровье и блоги инфлюенсеров: пользователи оставили более 36 млрд реакций и комментариев на публикации сообществ этих категорий.
ВКонтакте традиционно подводит итоги года по авторам, музыке, темам и персонам, играм, фильмам, сериалам, мемам и другим направлениям. В этом году все результаты собраны в специальном разделе, а сами итоги будут появляться там постепенно в течение декабря.
