В Израиле могут изъять виллу семьи Коломойского*

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Семья украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) владеет виллой в элитном пригороде Тель-Авива Герцлии, свидетельствуют регистрационные документы, поступившие в распоряжение РИА Новости, вилла может попасть под арест после решения высокого суда Англии, который обязал Коломойского* выплатить финучреждению значительную сумму.

Как отмечается в документах, собственниками виллы значатся сам Коломойский*, его супруга и двое детей Коломойского*, у них равные доли - 1/4.

Ранее сообщалось, что по соседству находится также дом украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который сбежал с Украины из-за коррупционного скандала. При этом, как убедился корреспондент РИА Новости, особняк пустует.

Ранее в СМИ был опубликован счет на оплату муниципального налога, который владельцы и арендаторы недвижимости в Израиле платят каждые два месяца. Он и указывает на то, что данный особняк принадлежит Миндичу. В документе на иврите указаны имя и фамилия Тимура Миндича, а также адрес объекта недвижимости, за который необходимо уплатить земельный налог.

Ранее украинский "Приватбанк" заявил, что собирается принудительно взыскать с украинских олигархов и его экс-владельцев Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова более трех миллиардов долларов. По заявлению банка, 24 ноября истек срок для добровольного исполнения судебного решения, но ответчики на данный момент не осуществили никаких выплат. "Приватбанк" 10 ноября сообщил, что высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить финучреждению более трех миллиардов долларов. "Приватбанк" в июле сообщал, что выиграл суд против Коломойского* и Боголюбова. Украинский телеканал "Общественное" уточнил, что "Приватбанк" требовал возместить ущерб за незаконно выведенные экс-владельцами Коломойским* и Боголюбовым активы, которые банк оценивает в 1,951 миллиарда долларов.

Бюро экономической безопасности Украины в августе 2024 года сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь шла о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Как сообщала "Украинская правда", Боголюбов уехал с Украины по поддельным документам на фоне слухов об открытии против него уголовного дела в связи с деятельностью "Приватбанка". В декабре 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский*. Владельцем 100% акций "Приватбанка" стал минфин страны. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Позже, как сообщал Нацбанк Украины, произошла смена собственника "Приватбанка", в результате которой акции были переданы в ведение кабмина страны.