Рейтинг@Mail.ru
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/videoigry-2059200233.html
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров - РИА Новости, 02.12.2025
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров
Большинство (57%) москвичей регулярно играют в видеоигры, 42% делают это каждый день или почти каждый день, свидетельствуют данные, озвученные на первой... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:09:00+03:00
2025-12-02T14:09:00+03:00
россия
сколково
москва
департамент культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059198614_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ffbd2942ec4d528fe00e22e37bfdce47.jpg
/20251127/kibersport-2057905765.html
https://ria.ru/20250902/kibersport-2038967966.html
россия
сколково
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059198614_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2ecf6a40fff46605fdab74445258a074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сколково, москва, департамент культуры
Россия, Сколково, Москва, Департамент культуры
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров

Неделя видеоигр: 57% москвичей являются геймерами

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели видеоигрНа неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели видеоигр
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большинство (57%) москвичей регулярно играют в видеоигры, 42% делают это каждый день или почти каждый день, свидетельствуют данные, озвученные на первой Московской международной неделе видеоигр, сообщает пресс-служба организаторов.
Руководитель АНО "Агентство креативных индустрий" (АКИ) Гюльнара Агамова указала на огромный потенциал игрового контента для продвижения России на международном рынке.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В России могут начать штрафовать за читерский софт в киберспорте
27 ноября, 08:51
"Игровая индустрия создает востребованный вирусный контент, с помощью которого можно транслировать ценности и смыслы на широкую аудиторию. Поэтому эта креативная индустрия сейчас находится в фокусе внимания города. С помощью видеоигр мы можем знакомить мир с Россией", — сказала Агамова.
Эксперты в рамках мероприятия также назвали риски для развития российской индустрии видеоигр. Одна из ключевых проблем масштабирования проектов — нехватка компетенций компаний-разработчиков для продвижения продуктов на международном рынке.
В ответ на запрос отрасли в столице был запущен Кластер видеоигр и анимации — первая очередь креативного кластера в Сколково. Основная цель создания проекта — расширение поддержки для разработчиков и помощь студиям в выходе на международные рынки.
Московская международная неделя видеоигр проходила в столице с 27 по 30 ноября. Мероприятие организовали Агентство креативных индустрий Москвы при поддержке столичного Департамента культуры.
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Госдуме предложили запустить программу "Киберспорт против буллинга"
2 сентября, 01:24
 
РоссияСколковоМоскваДепартамент культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала