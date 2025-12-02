https://ria.ru/20251202/videoigry-2059200233.html
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большинство (57%) москвичей регулярно играют в видеоигры, 42% делают это каждый день или почти каждый день, свидетельствуют данные, озвученные на первой Московской международной неделе видеоигр, сообщает пресс-служба организаторов.
Руководитель АНО "Агентство креативных индустрий" (АКИ) Гюльнара Агамова указала на огромный потенциал игрового контента для продвижения России на международном рынке.
"Игровая индустрия создает востребованный вирусный контент, с помощью которого можно транслировать ценности и смыслы на широкую аудиторию. Поэтому эта креативная индустрия сейчас находится в фокусе внимания города. С помощью видеоигр мы можем знакомить мир с Россией", — сказала Агамова.
Эксперты в рамках мероприятия также назвали риски для развития российской индустрии видеоигр. Одна из ключевых проблем масштабирования проектов — нехватка компетенций компаний-разработчиков для продвижения продуктов на международном рынке.
В ответ на запрос отрасли в столице был запущен Кластер видеоигр и анимации — первая очередь креативного кластера в Сколково. Основная цель создания проекта — расширение поддержки для разработчиков и помощь студиям в выходе на международные рынки.
Московская международная неделя видеоигр проходила в столице с 27 по 30 ноября. Мероприятие организовали Агентство креативных индустрий Москвы при поддержке столичного Департамента культуры.