В Вене задержали двоих украинцев по делу об убийстве соотечественника - РИА Новости, 02.12.2025
В Вене задержали двоих украинцев по делу об убийстве соотечественника
В Вене задержали двоих украинцев по делу об убийстве соотечественника
Двое граждан Украины задержаны в рамках дела об убийстве 21-летнего украинца, тело которого было обнаружено в сгоревшем автомобиле в Вене в конце ноября,... РИА Новости, 02.12.2025
В Вене задержали двоих украинцев по делу об убийстве соотечественника

© Фото : BMI/Gerd PachauerСотрудник полиции в Австрии
Сотрудник полиции в Австрии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : BMI/Gerd Pachauer
Сотрудник полиции в Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Двое граждан Украины задержаны в рамках дела об убийстве 21-летнего украинца, тело которого было обнаружено в сгоревшем автомобиле в Вене в конце ноября, сообщает австрийское информагентство APA со ссылкой на замглавы Криминального управления Вены Герхарда Винклера.
Ранее во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила был убит в Вене, возможно, из-за долгов. Отмечалось, что Данила Кузьмин пропал 25 ноября в столице Австрии.
«
"После того как в прошлую среду в районе Вены Донауштадт в сгоревшем автомобиле был найден труп жертвы насильственного преступления, уже в субботу на Украине были задержаны двое подозреваемых. Личности 19-летнего и 45-летнего мужчин были быстро установлены. Убийство 21-летнего украинца, вероятно, имело финансовые мотивы", - пишет APA со ссылкой на Винклера.
Как добавил представитель Криминального управления Вены журналистам, при задержании украинскими властями также были изъяты "очень значительные суммы в долларах". "На данный момент расследования мы можем исключить политический мотив", - отметил он. Уточняется, что 21-летний погибший был студентом того же университета, что и младший из подозреваемых. Более точные данные о личности жертвы венская полиция не раскрывает, добавил Винклер.
Кроме того, отмечается, что двое украинских подозреваемых не будут выданы Австрии. Издание уточняет, что украинская сторона просит австрийскую юстицию передать уголовное производство Украине. По словам Винклера, на данный момент ожидается именно такое развитие событий. "То есть процесс против установленных нами подозреваемых будет проводиться на Украине", - пояснил он. Пока нет информации о том, проводились ли допросы и признались ли подозреваемые в содеянном.
Уточняется, что расследование началось 26 ноября вскоре после полуночи, когда правоохранители были вызваны к возгоранию автомобиля на улице Марлен Хаусхофер, где на заднем сиденье была обнаружена безжизненная жертва. Как отметил Винклер, это был черный Mercedes с украинскими номерами, автомобиль принадлежал семье погибшего. Эксперты быстро исключили техническую неисправность и несчастный случай.
