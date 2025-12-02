В Вене задержали двоих украинцев по делу об убийстве соотечественника

Как добавил представитель Криминального управления Вены журналистам, при задержании украинскими властями также были изъяты "очень значительные суммы в долларах". "На данный момент расследования мы можем исключить политический мотив", - отметил он. Уточняется, что 21-летний погибший был студентом того же университета, что и младший из подозреваемых. Более точные данные о личности жертвы венская полиция не раскрывает, добавил Винклер.

Кроме того, отмечается, что двое украинских подозреваемых не будут выданы Австрии. Издание уточняет, что украинская сторона просит австрийскую юстицию передать уголовное производство Украине. По словам Винклера, на данный момент ожидается именно такое развитие событий. "То есть процесс против установленных нами подозреваемых будет проводиться на Украине", - пояснил он. Пока нет информации о том, проводились ли допросы и признались ли подозреваемые в содеянном.