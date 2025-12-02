СМИ сообщили об убийстве сына заммэра Харькова

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила был убит в Вене, возможно, из-за долгов, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua".

« "Убитым в Вене украинцем является сын заместителя мэра Харькова", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале

Отмечается, что Данила Кузьмин пропал 25 ноября в столице Австрии.

По данным издания, заместитель мэра в начале украинского конфликта вывез всю семью в Вену. Как считают источники, убийство могло быть совершено по причинам финансового характера, так как после гибели Кузьмина его криптокошельки оказались пустыми.