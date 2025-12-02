https://ria.ru/20251202/vena-2059221489.html
СМИ сообщили об убийстве сына заммэра Харькова
Сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила был убит в Вене, возможно, из-за долгов, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:48:00+03:00
в мире
вена
харьков
австрия
страна.ua
вена
харьков
австрия
РИА Новости
РИА Новости
СМИ сообщили об убийстве сына заммэра Харькова
Страна.ua: сын заммэра Харькова Данила Кузьмин был убит в Вене
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила был убит в Вене, возможно, из-за долгов, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua".
"Убитым в Вене украинцем является сын заместителя мэра Харькова", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале
Отмечается, что Данила Кузьмин пропал 25 ноября в столице Австрии.
По данным издания, заместитель мэра в начале украинского конфликта вывез всю семью в Вену. Как считают источники, убийство могло быть совершено по причинам финансового характера, так как после гибели Кузьмина его криптокошельки оказались пустыми.
"По одной из версий речь идёт о финансовом долге, который он не смог закрыть, поскольку все его криптосчета оказались пустыми", - приводит "Страна.ua" слова источника.