Пентагон: 2,5 тысячи бойцов нацгвардии обеспечат безопасность Вашингтона

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Более 2,5 тысячи бойцов нацгвардии продолжат обеспечивать безопасность Вашингтона, заявил пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.
"Сейчас более 2200 бойцов национальной гвардии со всей страны служат в рамках объединенного отряда в Вашингтоне. Еще 500 на подходе", - сказала Уилсон на брифинге.
Она отметила, что каждый размещенный в Вашингтоне боец нацгвардии продолжит работу в интересах безопасности американской столицы.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
В ту ночь кварталы вокруг Белого дома были оцеплены, резиденция была на изоляции. Американский лидер в это время был во Флориде.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.