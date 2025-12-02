Рейтинг@Mail.ru
Пентагон: 2,5 тысячи бойцов нацгвардии обеспечат безопасность Вашингтона - РИА Новости, 02.12.2025
19:52 02.12.2025 (обновлено: 22:52 02.12.2025)
Пентагон: 2,5 тысячи бойцов нацгвардии обеспечат безопасность Вашингтона
Пентагон: 2,5 тысячи бойцов нацгвардии обеспечат безопасность Вашингтона
Более 2,5 тысячи бойцов нацгвардии продолжат обеспечивать безопасность Вашингтона, заявил пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. РИА Новости, 02.12.2025
Пентагон: 2,5 тысячи бойцов нацгвардии обеспечат безопасность Вашингтона

Пентагон: 2,5 тыс бойцов нацгвардии будут обеспечивать безопасность Вашингтона

© РИА НовостиНацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Более 2,5 тысячи бойцов нацгвардии продолжат обеспечивать безопасность Вашингтона, заявил пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.
«
"Сейчас более 2200 бойцов национальной гвардии со всей страны служат в рамках объединенного отряда в Вашингтоне. Еще 500 на подходе", - сказала Уилсон на брифинге.
Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев
28 ноября, 05:41
Она отметила, что каждый размещенный в Вашингтоне боец нацгвардии продолжит работу в интересах безопасности американской столицы.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
В ту ночь кварталы вокруг Белого дома были оцеплены, резиденция была на изоляции. Американский лидер в это время был во Флориде.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов Национальной гвардии США рядом с Белым домом - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
МВБ: напавший на бойцов Нацгвардии у Белого дома радикализировался в США
30 ноября, 18:21
 
В миреВашингтон (штат)АфганистанСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАГенеральная прокуратура РФСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
