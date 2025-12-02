Рейтинг@Mail.ru
Племянника актрисы Варнавы будут судить за мошенничество
12:11 02.12.2025
Племянника актрисы Варнавы будут судить за мошенничество
Племянника актрисы Варнавы будут судить за мошенничество
Уголовное дело о мошенничестве в отношении племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия поступило в Мытищинский суд Московской области, сообщили РИА Новости в...
Племянника актрисы Варнавы будут судить за мошенничество

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в отношении племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия поступило в Мытищинский суд Московской области, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Уголовное дело поступило в Мытищинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В суде рассказали, что племянник Варнавы обвиняется в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
По версии обвинения, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонил Георгий Варнава и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковского счета был осуществлен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости снять все денежные средства и передать их курьеру.
Когда потерпевшая попыталась снять сбережения, сотрудник банка заподозрил мошенничество и сообщил в полицию. При передаче муляжа денежных средств в размере 350 тысяч рублей курьер был задержан.
