Племянника актрисы Варнавы будут судить за мошенничество

По версии обвинения, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонил Георгий Варнава и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковского счета был осуществлен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости снять все денежные средства и передать их курьеру.