ВС России взяли под контроль крупный оборонительный узел ВСУ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Доброполья в Запорожской области взяла крупный оборонительный узел площадью более 18 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Доброполье в Запорожской области, об этом ранее сообщило министерство обороны России.
«
"Под контроль взят крупный оборонительный узел площадью более 18 квадратных километров, оборудованный противотанковым рвом, заграждениями из тетраэдров, взрывными и невзрывными барьерами", - говорится в сообщении ведомства.
Продвижение подразделений группировки "Восток" с двух направлений лишило противника путей манёвра и вынудило его оставить часть укреплений без попыток организовать оборону, добавили в МО РФ.
"В ходе боёв в районе Доброполья противник потерял более 15 единиц техники и большое количество живой силы", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18