ВС России взяли под контроль крупный оборонительный узел ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 02.12.2025
ВС России взяли под контроль крупный оборонительный узел ВСУ
Группировка "Восток" при освобождении Доброполья в Запорожской области взяла крупный оборонительный узел площадью более 18 квадратных километров, сообщило... РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
ВС России взяли под контроль крупный оборонительный узел ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Доброполья в Запорожской области взяла крупный оборонительный узел площадью более 18 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Доброполье в Запорожской области, об этом ранее сообщило министерство обороны России.
«
"Под контроль взят крупный оборонительный узел площадью более 18 квадратных километров, оборудованный противотанковым рвом, заграждениями из тетраэдров, взрывными и невзрывными барьерами", - говорится в сообщении ведомства.
Продвижение подразделений группировки "Восток" с двух направлений лишило противника путей манёвра и вынудило его оставить часть укреплений без попыток организовать оборону, добавили в МО РФ.
"В ходе боёв в районе Доброполья противник потерял более 15 единиц техники и большое количество живой силы", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
