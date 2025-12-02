Рейтинг@Mail.ru
Париж срывает процесс урегулирования на Украине, заявили в посольстве - РИА Новости, 02.12.2025
01:21 02.12.2025
Париж срывает процесс урегулирования на Украине, заявили в посольстве
2025-12-02T01:21:00+03:00
2025-12-02T01:21:00+03:00
Флаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Париж не оставляет попыток торпедировать процесс урегулирования на Украине, заявили газете "Известия" в посольстве РФ во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принял в Париже Владимира Зеленского, они провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник в Москве, ожидается, что это произойдет во второй половине дня.
"Это безумие". Во Франции испугались заявления Макрона об Украине
25 ноября, 18:22
"Участившиеся в последнее время встречи между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским свидетельствуют о том, что официальный Париж не оставляет попыток торпедировать наметившийся процесс мирного урегулирования на Украине, который выстраивается в формате российско-американских договоренностей", - заявили в посольстве РФ во Франции.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Завершенного плана по Украине пока нет, заявил Макрон
Вчера, 19:21
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Я тебя породила, я тебя и убью: Франция готовится похоронить Украину и ЕС
Вчера, 08:00
 
