https://ria.ru/20251202/ukraina-2059378500.html
Сгенерированный нейросетью ролик ВСУ вызвал гнев украинцев
Сгенерированный нейросетью ролик ВСУ вызвал гнев украинцев - РИА Новости, 02.12.2025
Сгенерированный нейросетью ролик ВСУ вызвал гнев украинцев
Сгенерированный нейросетью ролик штурмового полка ВСУ "Скала" вызвал гнев украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T23:40:00+03:00
2025-12-02T23:40:00+03:00
2025-12-02T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20250901/vsu-2038953471.html
украина
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Сгенерированный нейросетью ролик ВСУ вызвал гнев украинцев
РИА Новости: сгенерированный нейросетью ролик штурмовиков ВСУ разозлил украинцев