Сгенерированный нейросетью ролик ВСУ вызвал гнев украинцев - РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 02.12.2025
Сгенерированный нейросетью ролик ВСУ вызвал гнев украинцев
Сгенерированный нейросетью ролик ВСУ вызвал гнев украинцев
Сгенерированный нейросетью ролик штурмового полка ВСУ "Скала" вызвал гнев украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
красноармейск
вооруженные силы украины
украина
красноармейск
в мире, украина, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Сгенерированный нейросетью ролик ВСУ вызвал гнев украинцев

РИА Новости: сгенерированный нейросетью ролик штурмовиков ВСУ разозлил украинцев

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сгенерированный нейросетью ролик штурмового полка ВСУ "Скала" вызвал гнев украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Количество негатива вокруг недавно сформированного рода войск растет с каждым днем. Примечательно, что он исходит в большинстве своем именно от украинцев. На этот раз боевики нациста (командующего управлением штурмовых войск ВСУ Валентина) Манько попалась на генерации "фейков", - сказал собеседник агентства.
Медийщики 425-го отдельного штурмового полка "Скала" опубликовали сгенерированный нейросетью ролик, где якобы украинские военные стоят в флагом Украины в центре Красноармейска (украинское название Покровск), за основу был взят ролик российских бойцов, отметил он.
"Обман моментально был вскрыт украинскими и российскими Telegram-каналами", - сказал он.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Силовики: украинцев раздражают заявления ВСУ о якобы российских фейках
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
