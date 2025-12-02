Хакеры раскрыли подробности атаки на MIDVOLGA-2 ВСУ

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. К атакам на российский танкер MIDVOLGA-2, а также другие суда у берегов Турции причастны служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины, сообщил РИА Новости участник пророссийской группировки хакеров Beregini, пожелавший сохранить анонимность.

Хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп" предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ , причастного к недавним атакам на российский танкер MIDVOLGA-2 и другие атакованные у берегов Турции суда. Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины

Помимо списка моряков ВСУ хакеры передали агентству их фото. Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович.

"Мы получили список, в котором практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770). Это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции", - сообщил РИА Новости представитель группировки Beregini.

Он добавил, что обнародование этих данных позволит спецслужбам России и всему миру узнать имена и лица боевиков. По его словам, именно они причастны к совершению военных преступлений, - они наносили удары по морским судам в исключительной экономической зоне Турции.

Танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся 28 ноября в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Позднее еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер MIDVOLGA-2 был атакован во вторник в Черном море, моряки не пострадали.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.