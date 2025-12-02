Рейтинг@Mail.ru
Хакеры раскрыли подробности атаки на MIDVOLGA-2 ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 02.12.2025 (обновлено: 23:30 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059376557.html
Хакеры раскрыли подробности атаки на MIDVOLGA-2 ВСУ
Хакеры раскрыли подробности атаки на MIDVOLGA-2 ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
Хакеры раскрыли подробности атаки на MIDVOLGA-2 ВСУ
К атакам на российский танкер MIDVOLGA-2, а также другие суда у берегов Турции причастны служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T23:21:00+03:00
2025-12-02T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
турция
черное море
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
https://ria.ru/20251023/killnet-2050023188.html
турция
черное море
украина
Хакеры раскрыли подробности атаки на MIDVOLGA-2 ВСУ

Хакеры сообщили, что к атаке на MIDVOLGA-2 причастна 385 бригада ВМС Украины

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. К атакам на российский танкер MIDVOLGA-2, а также другие суда у берегов Турции причастны служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины, сообщил РИА Новости участник пророссийской группировки хакеров Beregini, пожелавший сохранить анонимность.
Хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп" предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ, причастного к недавним атакам на российский танкер MIDVOLGA-2 и другие атакованные у берегов Турции суда. Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины.
Помимо списка моряков ВСУ хакеры передали агентству их фото. Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович.
"Мы получили список, в котором практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770). Это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции", - сообщил РИА Новости представитель группировки Beregini.
Он добавил, что обнародование этих данных позволит спецслужбам России и всему миру узнать имена и лица боевиков. По его словам, именно они причастны к совершению военных преступлений, - они наносили удары по морским судам в исключительной экономической зоне Турции.
Танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся 28 ноября в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Позднее еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер MIDVOLGA-2 был атакован во вторник в Черном море, моряки не пострадали.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры в Черном море, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА
23 октября, 11:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияЧерное мореУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
