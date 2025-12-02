Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хакеры из пророссийских группировок Beregini, KillNet и "Кибер Серп" предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ, причастного к недавним атакам на российский танкер в Черном море и прибрежные территории.

Данные удалось получить путем взлома одного из персональных компьютеров командования Военно-морских сил Украины

Как сообщил РИА Новости участник группировки Beregini, к атакам на танкер MIDVOLGA-2, а также другие суда у берегов Турции причастны служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины (воинская часть А4770).

Помимо списка моряков ВСУ , хакеры передали агентству их фото. Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов:

начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович;

старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович;

оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич;

старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович.

Военнослужащие из этой бригады также совершали нападения на Крым, Новороссийск и Геленджик, рассказали хакеры.

Танкер MIDVOLGA-2 под российскими флагом, перевозивший растительное масло, подвергся атаке БПЛА сегодня утром. Находившиеся на борту 13 членов экипажа не пострадали, а судно днем своим ходом дошло в порт в турецком городе Синоп.

В прошлую пятницу были совершены атаки еще на два танкера. В 28 милях от Турции в Черном море загорелось судно Kairos под флагом Гамбии, шедшее в Новороссийск. С него эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.

© Фото : Министерство транспорта Турции Танкер Kairos после пожара в Черном море © Фото : Министерство транспорта Турции Танкер Kairos после пожара в Черном море

В 35 милях от турецких берегов удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.

Накануне газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

© Фото : соцсети Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море © Фото : соцсети Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море

МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.

Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова , в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.