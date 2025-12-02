Рейтинг@Mail.ru
Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 02.12.2025 (обновлено: 23:48 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059373716.html
Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер
Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер - РИА Новости, 02.12.2025
Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер
Хакеры из пророссийских группировок Beregini, KillNet и "Кибер Серп" предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ, причастного к недавним атакам на... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:53:00+03:00
2025-12-02T23:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
https://ria.ru/20251202/gensek-2059283182.html
Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер

Хакеры получили список причастных к атаке на российский танкер MIDVOLGA-2

© iStock.com / PeopleImages
Ноутбук
© iStock.com / PeopleImages
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хакеры из пророссийских группировок Beregini, KillNet и "Кибер Серп" предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ, причастного к недавним атакам на российский танкер в Черном море и прибрежные территории.
Данные удалось получить путем взлома одного из персональных компьютеров командования Военно-морских сил Украины.
Танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Как сообщил РИА Новости участник группировки Beregini, к атакам на танкер MIDVOLGA-2, а также другие суда у берегов Турции причастны служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины (воинская часть А4770).
Помимо списка моряков ВСУ, хакеры передали агентству их фото. Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов:
  • начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович;
  • старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович;
  • оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич;
  • старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович.
© РИА Новости
Список боевиков 385-й бригады ВМС Украины, атаковавших российский танкер
© РИА Новости
Список боевиков 385-й бригады ВМС Украины, атаковавших российский танкер
Военнослужащие из этой бригады также совершали нападения на Крым, Новороссийск и Геленджик, рассказали хакеры.
Танкер MIDVOLGA-2 под российскими флагом, перевозивший растительное масло, подвергся атаке БПЛА сегодня утром. Находившиеся на борту 13 членов экипажа не пострадали, а судно днем своим ходом дошло в порт в турецком городе Синоп.
В прошлую пятницу были совершены атаки еще на два танкера. В 28 милях от Турции в Черном море загорелось судно Kairos под флагом Гамбии, шедшее в Новороссийск. С него эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
© Фото : Министерство транспорта Турции
Танкер Kairos после пожара в Черном море
© Фото : Министерство транспорта Турции
Танкер Kairos после пожара в Черном море
В 35 милях от турецких берегов удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.

Накануне газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.
Президент России Владимир Путин счел их пиратством, поскольку Киев применил силу на море в экономической зоне третьего государства.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО не стал осуждать атаки на танкеры в Черном море
Вчера, 17:13
 
