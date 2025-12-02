https://ria.ru/20251202/ukraina-2059367563.html
На Украине заявили о росте импорта электроэнергии
2 дек 2025
На Украине заявили о росте импорта электроэнергии
Украина на фоне массовых отключений электричества второй месяц подряд увеличивает импорт электроэнергии из соседних стран, в ноябре он вырос на 15% - до 415... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T21:55:00+03:00
2025-12-02T21:55:00+03:00
2025-12-02T21:55:00+03:00
На Украине заявили о росте импорта электроэнергии
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина на фоне массовых отключений электричества второй месяц подряд увеличивает импорт электроэнергии из соседних стран, в ноябре он вырос на 15% - до 415 тысяч мегаватт-час, сообщает украинская консалтинговая компания ExPro Consulting.
"В ноябре 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии на 15% - до 415 тысяч мегаватт-час, по сравнению с октябрем ... Второй месяц подряд Украина держит статус нетто-импортера", - говорится в статье, опубликованной на сайте ExPro Consulting.
По данным ведомства, большую часть импортной электроэнергии Украина получает от Венгрии
(44%), в сравнении с октябрем увеличился в 10 раз объем поставок из Словакии
и в 2 раза - из Молдавии
, а из Польши
наоборот уменьшился на 23%.
Компания также добавила, что экспорт электроэнергии Украиной в ноябре снизился на 94%, с 11 ноября полностью прекращены поставки электроэнергии за границу.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.