На Украине заявили о росте импорта электроэнергии

Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото

Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина на фоне массовых отключений электричества второй месяц подряд увеличивает импорт электроэнергии из соседних стран, в ноябре он вырос на 15% - до 415 тысяч мегаватт-час, сообщает украинская консалтинговая компания ExPro Consulting.

« "В ноябре 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии на 15% - до 415 тысяч мегаватт-час, по сравнению с октябрем ... Второй месяц подряд Украина держит статус нетто-импортера", - говорится в статье, опубликованной на сайте ExPro Consulting.

По данным ведомства, большую часть импортной электроэнергии Украина получает от Венгрии (44%), в сравнении с октябрем увеличился в 10 раз объем поставок из Словакии и в 2 раза - из Молдавии , а из Польши наоборот уменьшился на 23%.

Компания также добавила, что экспорт электроэнергии Украиной в ноябре снизился на 94%, с 11 ноября полностью прекращены поставки электроэнергии за границу.