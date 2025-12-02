Рейтинг@Mail.ru
"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам
20:12 02.12.2025 (обновлено: 22:51 02.12.2025)
"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам
"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам
2025
"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам

Dutch News: Нидерланды планируют закрыть центры размещения беженцев с Украины

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Правительство Нидерландов планирует в кратчайшие сроки закрыть центры размещения украинских беженцев, заявила министр по вопросам убежища и миграции Мона Кайзер, ее слова передает Dutch News.
"Планируется как можно скорее закрыть центры размещения, созданные для украинских беженцев, после того как в 2027 году истечет срок действия программы приема украинских беженцев в ЕС", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Отмечается, что на сегодняшний день в таких центрах в Нидерландах живут около 75% граждан Украины.
По данным издания, Амстердам планирует предоставить 135 тысячам украинцев трехлетний вид на жительство, но они должны будут сами найти себе новое жилье. Однако вариантов размещения явно не хватит на всех, предупреждает агентство, которое помогает беженцам обосноваться в Нидерландах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В ноябре портал Nos со ссылкой на план правительства сообщил, что украинским беженцам в Нидерландах с 2027 года предоставят особый статус, направленный на их возвращение на Украину.
Ранее в сентябре министр по вопросам убежища и миграции Мона Кайзер сообщила изданию NOS, что работающие в Нидерландах граждане Украины должны самостоятельно решать вопрос с жильем. Она добавила, что беженцы могут разместиться у родственников, которые уже живут в стране, или обратиться за помощью к своему работодателю. Голландцы, имеющие работу, также сами подыскивают себе жилье, напомнила министр.
В период с февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 миллионов жителей. ООН сообщает, что некоторые регионы и вовсе опустели, молодежь уехала, осталось только пожилое население. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости. Эксперт заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение всех уехавших из страны.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
