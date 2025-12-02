"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам

В ноябре портал Nos со ссылкой на план правительства сообщил, что украинским беженцам в Нидерландах с 2027 года предоставят особый статус, направленный на их возвращение на Украину.

Ранее в сентябре министр по вопросам убежища и миграции Мона Кайзер сообщила изданию NOS, что работающие в Нидерландах граждане Украины должны самостоятельно решать вопрос с жильем. Она добавила, что беженцы могут разместиться у родственников, которые уже живут в стране, или обратиться за помощью к своему работодателю. Голландцы, имеющие работу, также сами подыскивают себе жилье, напомнила министр.