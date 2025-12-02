Рейтинг@Mail.ru
Ермак отклонял предложение развивать контакты с зятем Трампа, заявил Кулеба - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059348379.html
Ермак отклонял предложение развивать контакты с зятем Трампа, заявил Кулеба
Ермак отклонял предложение развивать контакты с зятем Трампа, заявил Кулеба - РИА Новости, 02.12.2025
Ермак отклонял предложение развивать контакты с зятем Трампа, заявил Кулеба
Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в 2024 году отклонил предложение развивать контакт с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:04:00+03:00
2025-12-02T20:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
джаред кушнер
дмитрий кулеба
владимир зеленский
украина
сша
киев
Ермак отклонял предложение развивать контакты с зятем Трампа, заявил Кулеба

Андрей Ермак
Андрей Ермак
Андрей Ермак
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в 2024 году отклонил предложение развивать контакт с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который сейчас является одним из переговорщиков по украинскому урегулированию, сообщил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он, как утверждает, познакомился с Кушнером в 2024 году, будучи в должности министра иностранных дел Украины, на закрытом мероприятии. Их познакомил человек, близкий к зятю Трампа. Тогда они обменялись контактами. По приезду в Киев Кулеба доложил о новой линии контакта с Кушнером и что он открыт для общения и переговоров.
"В ответ я услышал монолог от бывшего руководителя офиса президента (Ермака – ред.) о том, что я ничего не понимаю в раскладах Америки, я не понимаю очевидных фактов, что Кушнер не при делах, на него не стоит делать ставки, ставки надо делать на (экс-госсекретаря США Майка – ред.) Помпео… Зеленский тогда поддержал Андрея, и я не получил мандат на продолжение переговоров с Кушнером", - сказал Кулеба на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Время.ua".
Спустя полтора года, как продолжает Кулеба, Кушнер "становится ключевым переговорщиком". "Если бы кто-то начал с Кушнером говорить тогда… Но стратегией не воспользовались, упустили возможность из-за внутренних интриг внутри страны, которые нас уничтожают", - подчеркнул экс-глава МИД Украины.
Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве отправятся в одну из европейских стран, где запланирована их встреча с Владимиром Зеленским.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Медведчук назвал уход Ермака этапом уничтожения вертикали власти на Украине
1 декабря, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДжаред КушнерДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийДело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
