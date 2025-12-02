Ермак отклонял предложение развивать контакты с зятем Трампа, заявил Кулеба

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в 2024 году отклонил предложение развивать контакт с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который сейчас является одним из переговорщиков по украинскому урегулированию, сообщил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Спустя полтора года, как продолжает Кулеба, Кушнер "становится ключевым переговорщиком". "Если бы кто-то начал с Кушнером говорить тогда… Но стратегией не воспользовались, упустили возможность из-за внутренних интриг внутри страны, которые нас уничтожают", - подчеркнул экс-глава МИД Украины.