Ермак отклонял предложение развивать контакты с зятем Трампа, заявил Кулеба

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в 2024 году отклонил предложение развивать контакт с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который сейчас является одним из переговорщиков по украинскому урегулированию, сообщил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он, как утверждает, познакомился с Кушнером в 2024 году, будучи в должности министра иностранных дел Украины, на закрытом мероприятии. Их познакомил человек, близкий к зятю Трампа. Тогда они обменялись контактами. По приезду в Киев Кулеба доложил о новой линии контакта с Кушнером и что он открыт для общения и переговоров.
"В ответ я услышал монолог от бывшего руководителя офиса президента (Ермака – ред.) о том, что я ничего не понимаю в раскладах Америки, я не понимаю очевидных фактов, что Кушнер не при делах, на него не стоит делать ставки, ставки надо делать на (экс-госсекретаря США Майка – ред.) Помпео… Зеленский тогда поддержал Андрея, и я не получил мандат на продолжение переговоров с Кушнером", - сказал Кулеба на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Время.ua".
Спустя полтора года, как продолжает Кулеба, Кушнер "становится ключевым переговорщиком". "Если бы кто-то начал с Кушнером говорить тогда… Но стратегией не воспользовались, упустили возможность из-за внутренних интриг внутри страны, которые нас уничтожают", - подчеркнул экс-глава МИД Украины.
Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве отправятся в одну из европейских стран, где запланирована их встреча с Владимиром Зеленским.