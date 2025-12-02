Украина надеется получить от стран НАТО пять миллиардов долларов на оружие

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Киев рассчитывает получить от стран НАТО до конца текущего года 5 миллиардов долларов и от 12 до 16 миллиардов долларов в 2026 году для закупок американского оружия, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на посла Украины при альянсе Алену Гетманчук.