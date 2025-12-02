Украина надеется получить от стран НАТО пять миллиардов долларов на оружие

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Киев рассчитывает получить от стран НАТО до конца текущего года 5 миллиардов долларов и от 12 до 16 миллиардов долларов в 2026 году для закупок американского оружия, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на посла Украины при альянсе Алену Гетманчук.
"Во время последнего министерского заседания на уровне министров обороны 15 октября было объявлено о взносах в рамках механизма PURL на суму чуть более 2 миллиардов долларов. Сейчас же страны НАТО просигнализировали о готовности выделить 4 миллиарда долларов, а до конца года Украина надеется получить 5 миллиардов долларов. На следующий год цель Украины получить от 12 до 16 миллиардов долларов на PURL", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.