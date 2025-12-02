Рейтинг@Mail.ru
Украина надеется получить от стран НАТО пять миллиардов долларов на оружие - РИА Новости, 02.12.2025
19:25 02.12.2025
Украина надеется получить от стран НАТО пять миллиардов долларов на оружие
Украина надеется получить от стран НАТО пять миллиардов долларов на оружие - РИА Новости, 02.12.2025
Украина надеется получить от стран НАТО пять миллиардов долларов на оружие
Киев рассчитывает получить от стран НАТО до конца текущего года 5 миллиардов долларов и от 12 до 16 миллиардов долларов в 2026 году для закупок американского... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
украина
киев
россия
сергей лавров
нато
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Украина надеется получить от стран НАТО пять миллиардов долларов на оружие

Киев надеется получить от стран НАТО до конца года $5 млрд на закупку оружия

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Киев рассчитывает получить от стран НАТО до конца текущего года 5 миллиардов долларов и от 12 до 16 миллиардов долларов в 2026 году для закупок американского оружия, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на посла Украины при альянсе Алену Гетманчук.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на Гетманчук сообщало, что Киев хочет получить от Европы еще около 1 миллиарда евро до конца 2025 года для закупок американского оружия.
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
Вчера, 10:23
"Во время последнего министерского заседания на уровне министров обороны 15 октября было объявлено о взносах в рамках механизма PURL на суму чуть более 2 миллиардов долларов. Сейчас же страны НАТО просигнализировали о готовности выделить 4 миллиарда долларов, а до конца года Украина надеется получить 5 миллиардов долларов. На следующий год цель Украины получить от 12 до 16 миллиардов долларов на PURL", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Подступят к Киеву": на Западе предсказали скорое свержение Зеленского
"Подступят к Киеву": на Западе предсказали скорое свержение Зеленского
30 ноября, 07:44
 
В миреУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
