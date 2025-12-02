Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об украинских ударах по российским портам - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 02.12.2025
Путин рассказал об украинских ударах по российским портам
Путин рассказал об украинских ударах по российским портам
Украина и ранее пыталась наносить удары по морским портам РФ, Россия отвечала эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал об украинских ударах по российским портам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина и ранее пыталась наносить удары по морским портам РФ, Россия отвечала эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они и раньше, украинские вооруженные силы, пытались наносить удары по нашим портам морским. Мы отвечали - отвечали именно, мы не начинали этих операций - такими же ударами. Уверяю вас, что они гораздо более эффективные и мощные", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин пригласил иностранных журналистов в Красноармейск
