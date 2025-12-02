Рейтинг@Mail.ru
Четыре страны выступили против планов Украины по Оттавской конвенции
17:09 02.12.2025 (обновлено: 19:03 02.12.2025)
Четыре страны выступили против планов Украины по Оттавской конвенции
Четыре страны выступили против планов Украины по Оттавской конвенции
Четыре страны выступили против планов Украины по Оттавской конвенции

Осло, Вена, Брюссель и Берн выступили против выхода Киева из Оттавской конвенции

ЖЕНЕВА, 2 дек — РИА Новости. Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария направили в Управление ООН по вопросам разоружения формальные возражения против запроса Украины на приостановку ее обязательств в рамках Оттавской конвенции, заявила в комментарии РИА Новости замгенсека ООН, верховный представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.
"Несколько стран — участниц конвенции направили свои возражения, а еще ряд стран выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу. <...> Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария направили формальные возражения", — сказала она на полях заседания в Женеве.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В ООН ответили на вопрос о возможной приостановке Оттавской конвенции
Вчера, 17:02
Накануне в Институте ООН по исследованию проблем разоружения запрос о приостановке обязательств Украины назвали "фантазией", противоречащей международному праву. Там отметили, что запрет на использование противопехотных мин должен четко применяться во время вооруженных конфликтов.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Документ подписали 3 декабря 1997 года, в силу он вступил 1 марта 1999-го. К договору присоединились 163 страны. Украина ратифицировала конвенцию в 2005 году.
В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. В ООН тогда заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе сообщили страны Балтии, Польша и Финляндия.
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН
1 декабря, 13:39
 
