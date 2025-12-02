Четыре страны выступили против планов Украины по Оттавской конвенции

ЖЕНЕВА, 2 дек — РИА Новости. Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария направили в Управление ООН по вопросам разоружения формальные возражения против запроса Украины на приостановку ее обязательств в рамках Оттавской конвенции, заявила в комментарии РИА Новости замгенсека ООН, верховный представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.