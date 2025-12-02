https://ria.ru/20251202/ukraina-2059279893.html
Генсек НАТО выразил надежду на заключение мирного соглашения по Украине
Генсек НАТО выразил надежду на заключение мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 02.12.2025
Генсек НАТО выразил надежду на заключение мирного соглашения по Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что надеется на заключение мирного соглашения по Украине до следующего саммита альянса в Турции в следующем году. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:06:00+03:00
2025-12-02T17:06:00+03:00
2025-12-02T17:06:00+03:00
в мире
украина
турция
сша
марк рютте
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:154:3076:1884_1920x0_80_0_0_a2b48eec6a46849b3f38e02dd93c3598.jpg
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059077886.html
украина
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_212ddae8ea08db7a38aad79b858b673f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, сша, марк рютте, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Турция, США, Марк Рютте, НАТО, Мирный план США по Украине
Генсек НАТО выразил надежду на заключение мирного соглашения по Украине
Рютте выразил надежду на заключение соглашения по Украине до следующего саммита