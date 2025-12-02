Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО выразил надежду на заключение мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 02.12.2025
17:06 02.12.2025
Генсек НАТО выразил надежду на заключение мирного соглашения по Украине
Генсек НАТО выразил надежду на заключение мирного соглашения по Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что надеется на заключение мирного соглашения по Украине до следующего саммита альянса в Турции в следующем году. РИА Новости, 02.12.2025
в мире
украина
турция
сша
марк рютте
нато
мирный план сша по украине
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059077886.html
украина
турция
сша
в мире, украина, турция, сша, марк рютте, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Турция, США, Марк Рютте, НАТО, Мирный план США по Украине
Генсек НАТО выразил надежду на заключение мирного соглашения по Украине

Рютте выразил надежду на заключение соглашения по Украине до следующего саммита

БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что надеется на заключение мирного соглашения по Украине до следующего саммита альянса в Турции в следующем году.
"Когда речь заходит об Украине, я, конечно, надеюсь на заключение мирного соглашения или полное прекращение огня до саммита. Так что будем надеяться, что с этим не придется долго ждать", - сказал он перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет в среду.
Он также подчеркнул, что в НАТО поддерживают усилия США по мирному урегулированию.
В миреУкраинаТурцияСШАМарк РюттеНАТОМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала