Опрос: большинство украинцев выступили против участия Зеленского в выборах

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Больше половины граждан Украины уверены, что Владимир Зеленский не должен участвовать в возможных выборах главы государства, свидетельствуют данные социологического опроса центра СОЦИС.
Как следует из исследования, опубликованного на сайте СОЦИС, 51,3% граждан Украины выступают против участия Зеленского в возможных президентских выборах в стране, 35,5% респондентов считают, что он должен баллотироваться. Кроме того, 13,3% опрошенных не смогли определиться с ответом.
Всего за проведение выборов главы государства на Украине выступает 60,5% опрошенных, пишет СОЦИС. Еще 29,1% граждан считают, что от их проведения нужно отказаться. При этом, по данным центра, 30,1% опрошенных готовы отдать свой голос за Зеленского, еще 28,9% проголосовали бы за экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. На третьем месте - экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Его поддерживают лишь 7,2% опрошенных.
Опрос проводился с 10 по 16 октября 2025 года методом личных интервью. Всего в опросе приняли участие две тысячи респондентов. Заявленная погрешность составляет 2,6 %.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
