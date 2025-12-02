Опрос: большинство украинцев выступили против участия Зеленского в выборах

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Больше половины граждан Украины уверены, что Владимир Зеленский не должен участвовать в возможных выборах главы государства, свидетельствуют данные социологического опроса центра СОЦИС.

Опрос проводился с 10 по 16 октября 2025 года методом личных интервью. Всего в опросе приняли участие две тысячи респондентов. Заявленная погрешность составляет 2,6 %.