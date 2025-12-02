В Киевской области трехлетнюю девочку затравили за русский язык

"Учитель из Белой Церкви наехала на трехлетнюю девочку-переселенку за русский язык. <…> Ирина Савченко-Киселева, преподающая английский язык, пожаловалась, что в детсаду, куда ходит ее сын, появилась девочка-переселенка, которая говорит на русском языке", — рассказало издание.