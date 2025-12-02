https://ria.ru/20251202/ukraina-2059266594.html
В Киевской области трехлетнюю девочку затравили за русский язык
В Киевской области трехлетнюю девочку затравили за русский язык - РИА Новости, 02.12.2025
В Киевской области трехлетнюю девочку затравили за русский язык
В Киевской области разгорелся очередной языковой скандал — в одном из детских садов трехлетнюю девочку-переселенку стали травить за русский язык
В Киевской области трехлетнюю девочку затравили за русский язык
На Украине трехлетнюю девочку-переселенку стали травить за русский язык
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
В Киевской области разгорелся очередной языковой скандал — в одном из детских садов трехлетнюю девочку-переселенку стали травить за русский язык, пишет "Страна.ua"
.
"Учитель из Белой Церкви наехала на трехлетнюю девочку-переселенку за русский язык. <…> Ирина Савченко-Киселева, преподающая английский язык, пожаловалась, что в детсаду, куда ходит ее сын, появилась девочка-переселенка, которая говорит на русском языке", — рассказало издание.
Затем женщина заявила воспитательнице, что девочку "нужно исправлять", и даже пожаловалась на педагога директору учреждения. При этом, отмечает "Страна", многие раскритиковали жительницу Белой Церкви
в соцсетях и обвинили в травле ребенка.
Но на помощь Савченко-Киселевой пришла языковой омбудсмен Елена Ивановская
.
"Категорически осуждаю любые попытки дискредитировать и унижать граждан, добивающихся соблюдения языкового законодательства. Отдельно обращаюсь к русифицированным родителям. Украинский детский сад, так же как и школа, — это пространство, где ребенок должен органично расти украинцем", — заявила она.
После госпереворота 2014 года киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
и русским языком. В 2019 году Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать во всех сферах жизни только украинский язык.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров
, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. В марте 2024-го Управление верховного комиссара ООН
по правам человека признало, что русскоязычное население Украины
подвергается дискриминационному обращению.