В Раде заявили, что парламентарии из партии Зеленского выходят из фракции
15:51 02.12.2025 (обновлено: 15:52 02.12.2025)
В Раде заявили, что парламентарии из партии Зеленского выходят из фракции
В Раде заявили, что парламентарии из партии Зеленского выходят из фракции
в мире
владимир зеленский
давид арахамия
тимур миндич
дело миндича
В Раде заявили, что парламентарии из партии Зеленского выходят из фракции

Верховная рада Украины
Верховная рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Ряд депутатов от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" написали заявления о выходе из фракции и сложении мандата, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Железняк отмечает, что в понедельник глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к депутатам с настоятельной просьбой до конца сессии, 4 февраля 2026 года, не выходить из фракции и не сдавать мандат. При этом Арахамия сообщил, что уже есть заявления ряда депутатов из "Слуги народа", как о выходе, так и вообще о сложении мандата.
"На самом деле в "Слуге" просто 229 человек, и это точно соответствует действительности, что уже ряд мажоритарщиков пытались подать заявления не только о выходе, но и о сложении мандата. Плюс, ряд списочников хотят уходить из Рады, и, если что, готовы выйти из фракции. Несмотря на риск потери мандата... Что, хоть и временно, тоже уменьшит количество депутатов в "Слуге", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Железняк ранее сообщал, что в партии "Слуга народа" не хватает голосов для принятия госбюджета на 2026 год - причиной, как утверждается, стал коррупционный скандал в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
