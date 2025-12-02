https://ria.ru/20251202/ukraina-2059226770.html
На Украине задержали экс-чиновника "Энергоатома"
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Бывший временно исполняющий обязанности первого вице-президента украинской атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Шейко задержан по подозрению в завладении имуществом, сообщил во вторник генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
"Задержали бывшего врио первого вице-президента "Энергоатома
". Он же - бывший первый заместитель министра энергетики Украины
… Ему готовится сообщение о подозрении по статье "Завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц", - написал Кравченко
в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб. В частности, в августе 2022 года чиновник безосновательно завысил сумму страховки на 18,6 миллиона гривен (почти 440 тысяч долларов).
"Именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия. Это не просто коррупция. Во время изучения структуры собственности (компании, с которой был заключен договор страхования – ред.) "Просто-страхование" мы вышли на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору", - отметил Кравчук.
Имя подозреваемого генпрокурор не называет. По данным источников агентства РБК
-Украина, речь идет о Юрии Шейко.