Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали экс-чиновника "Энергоатома" - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059226770.html
На Украине задержали экс-чиновника "Энергоатома"
На Украине задержали экс-чиновника "Энергоатома" - РИА Новости, 02.12.2025
На Украине задержали экс-чиновника "Энергоатома"
Бывший временно исполняющий обязанности первого вице-президента украинской атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Шейко задержан по подозрению в... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:53:00+03:00
2025-12-02T14:53:00+03:00
в мире
украина
руслан кравченко
энергоатом
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059077886.html
https://ria.ru/20251201/zelenskiy-2058990142.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, руслан кравченко, энергоатом, рбк (медиагруппа)
В мире, Украина, Руслан Кравченко, Энергоатом, РБК (медиагруппа)
На Украине задержали экс-чиновника "Энергоатома"

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-чиновника "Энергоатома" Шейко

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Бывший временно исполняющий обязанности первого вице-президента украинской атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Шейко задержан по подозрению в завладении имуществом, сообщил во вторник генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
"Задержали бывшего врио первого вице-президента "Энергоатома". Он же - бывший первый заместитель министра энергетики Украины… Ему готовится сообщение о подозрении по статье "Завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Депутат Рады утверждает, что от Зеленского потребовали уйти в отставку
Вчера, 01:31
По его словам, речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб. В частности, в августе 2022 года чиновник безосновательно завысил сумму страховки на 18,6 миллиона гривен (почти 440 тысяч долларов).
"Именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия. Это не просто коррупция. Во время изучения структуры собственности (компании, с которой был заключен договор страхования – ред.) "Просто-страхование" мы вышли на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору", - отметил Кравчук.
Имя подозреваемого генпрокурор не называет. По данным источников агентства РБК-Украина, речь идет о Юрии Шейко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
1 декабря, 17:14
 
В миреУкраинаРуслан КравченкоЭнергоатомРБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала