На Украине задержали экс-чиновника "Энергоатома"

По его словам, речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб. В частности, в августе 2022 года чиновник безосновательно завысил сумму страховки на 18,6 миллиона гривен (почти 440 тысяч долларов).

"Именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия. Это не просто коррупция. Во время изучения структуры собственности (компании, с которой был заключен договор страхования – ред.) "Просто-страхование" мы вышли на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору", - отметил Кравчук.