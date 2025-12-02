Депутаты партии Порошенко* требуют отставки правительства

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" во вторник заблокировали трибуну Верховной рады, требуя отставки всего украинского правительства, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко* .
На заседании 19 ноября депутаты от "Европейской солидарности" уже блокировали трибуну с требованием отправить в отставку все правительство Украины на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе.
"Европейская солидарность. Блокируем трибуну, требуем отставки правительства", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Депутат также добавил, что спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, позднее отправленного в отставку, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
* Внесен в список террористов и экстремистов