Рейтинг@Mail.ru
Депутаты партии Порошенко* требуют отставки правительства - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059211269.html
Депутаты партии Порошенко* требуют отставки правительства
Депутаты партии Порошенко* требуют отставки правительства - РИА Новости, 02.12.2025
Депутаты партии Порошенко* требуют отставки правительства
Депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" во вторник заблокировали трибуну Верховной рады, требуя отставки всего... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:30:00+03:00
2025-12-02T14:30:00+03:00
в мире
россия
украина
тимур миндич
петр порошенко
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059092774.html
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059077886.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_82:0:2359:1708_1920x0_80_0_0_a1b9db540313e3b7f245ff777fd02b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, тимур миндич, петр порошенко, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), европейская солидарность, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Тимур Миндич, Петр Порошенко, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Европейская солидарность, Верховная Рада Украины
Депутаты партии Порошенко* требуют отставки правительства

"Европейская солидарность" заблокировала трибуну Рады, требуя отставки кабмина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко*
Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Петр Порошенко*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" во вторник заблокировали трибуну Верховной рады, требуя отставки всего украинского правительства, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко* .
На заседании 19 ноября депутаты от "Европейской солидарности" уже блокировали трибуну с требованием отправить в отставку все правительство Украины на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Это катастрофа": в Раде запаниковали из-за ЧП на Украине
Вчера, 06:02
"Европейская солидарность. Блокируем трибуну, требуем отставки правительства", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Депутат также добавил, что спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, позднее отправленного в отставку, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Депутат Рады утверждает, что от Зеленского потребовали уйти в отставку
Вчера, 01:31
 
В миреРоссияУкраинаТимур МиндичПетр ПорошенкоАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Европейская солидарностьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала