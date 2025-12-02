Рейтинг@Mail.ru
В Кремле напомнили европейцам, что происходит с их деньгами на Украине
14:07 02.12.2025
В Кремле напомнили европейцам, что происходит с их деньгами на Украине
В Кремле напомнили европейцам, что происходит с их деньгами на Украине - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле напомнили европейцам, что происходит с их деньгами на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте вопроса о продолжении поддержки Киева Брюсселем напомнил европейцам, что приключается с их деньгами на... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
украина
россия
киев
дмитрий песков
санкции в отношении россии
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
В Кремле напомнили европейцам, что происходит с их деньгами на Украине

Песков напомнил европейцам, что приключается с их деньгами на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте вопроса о продолжении поддержки Киева Брюсселем напомнил европейцам, что приключается с их деньгами на Украине.
В понедельник глава МИД Бельгии Максим Прево заявил в соцсети X, что лучший способ, по его мнению, предоставить Украине помощь - это обычный общеевропейский заём, а не использование активов ЦБ РФ для Украины.
«

"Здесь просто хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами на Украине. А так в целом, действительно, все это походит на большую авантюру", - сказал Песков журналистам на вопрос о позиции Кремля по поводу заявления Прево.

Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Страны ЕС не хотят делить риски по российским активам, заявил МИД Бельгии
1 декабря, 20:08
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
