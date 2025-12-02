https://ria.ru/20251202/ukraina-2059173912.html
В Кремле прокомментировали план Трампа по урегулированию на Украине
В Кремле прокомментировали план Трампа по урегулированию на Украине
План президента США Дональда Трампа по Украине является хорошей основой для работы над мирным урегулированием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле прокомментировали план Трампа по урегулированию на Украине
Песков назвал план США хорошей основной для работы над мирным урегулированием