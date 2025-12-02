Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали план Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059173912.html
В Кремле прокомментировали план Трампа по урегулированию на Украине
В Кремле прокомментировали план Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле прокомментировали план Трампа по урегулированию на Украине
План президента США Дональда Трампа по Украине является хорошей основой для работы над мирным урегулированием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:45:00+03:00
2025-12-02T12:45:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004532771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_991df9fde4f615271bb7c4f3a65ef4b3.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059164277.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004532771_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_005de02bf56699b1c3e96b04570a7ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
В Кремле прокомментировали план Трампа по урегулированию на Украине

Песков назвал план США хорошей основной для работы над мирным урегулированием

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по Украине является хорошей основой для работы над мирным урегулированием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"План Трампа является очень хорошей основой для этого (мирного урегулирования - ред.), и мы надеемся, что сможем следовать этой основе", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков указал на сложность поиска мирного урегулирования на Украине
Вчера, 12:24
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала