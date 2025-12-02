Рейтинг@Mail.ru
Украинских военных заподозрили в хищении 34 миллионов долларов
09:15 02.12.2025
Украинских военных заподозрили в хищении 34 миллионов долларов
Высокопоставленные украинские военные и руководство оборонного предприятия "Практика" стали фигурантами расследования о мошенничестве на десятки миллионов...
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Высокопоставленные украинские военные и руководство оборонного предприятия "Практика" стали фигурантами расследования о мошенничестве на десятки миллионов долларов при закупке бронемашин "Козак-5", выяснило РИА Новости из материалов украинских судов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает, что чиновники минобороны страны и руководство компании ПрАО НВО "Практика" могли организовать схему по хищению государственных средств на сумму около 34 миллионов долларов при исполнении двух контрактов 2022 года на поставку 650 бронеавтомобилей общей стоимостью почти восемь миллиардов гривен (около 190 миллионов долларов). Как указано в документах, компания "Практика" закупала шасси Ford F-550, на котором собираются бронемашины "Козак-5", сначала через польскую фирму Vakker Sp. z o.o., но позже сменила поставщика на испанскую Language Concept S.L. После этого цена одной единицы выросла с 70 до 104 тысяч долларов, а к июню 2023 года - до 122 тысяч.
"С июня 2022 по июнь 2023 года цена одного шасси увеличилась на 52,4 тысячи долларов, или почти на 75% от первоначальной", - говорится в постановлении суда. Переплата за весь объём техники оценивается более чем в 34 миллиона долларов.
В феврале 2025 года Высший антикоррупционный суд Украины разрешил прокурорам использовать в деле записи прослушек и данные, полученные в ходе другого расследования в отношении чиновников Минобороны. На записях зафиксированы переговоры представителей компании "Практика" о контрактах на поставку "Козаков-5".
Кроме того, как выяснило РИА Новости, в мае 2022 года предприятие заключило отдельный контракт на поставку бронемашин Госпогранслужбе Украины, однако его условия в документах не раскрываются.
Расследование продолжается, новых сообщений от НАБУ с февраля не поступало.
