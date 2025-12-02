Рейтинг@Mail.ru
06:39 02.12.2025
"Все станет хуже": в Киеве сделали заявление о мире с Россией
"Все станет хуже": в Киеве сделали заявление о мире с Россией
"Все станет хуже": в Киеве сделали заявление о мире с Россией

Кулеба: Украину ожидает долгий конфликт без заключения мирной сделки

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Киев ожидает долгий конфликт в случае отсутствия согласованных условий мира с Россией, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Если не будет все-таки достигнуто договоренности о сделке, которая всем понравится, <…> то война продлится еще много лет, и все станет хуже", — сказал он.
Стив Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Полный провал": в Киеве жестко высказались о визите Уиткоффа в Россию
04:42
Кулеба призвал честно признать не самое лучшее состоянии украинской армии, а не замалчивать реальное положение дел на фронте.
"Мы с вами должны признать, что мы еще недостаточно сильны, чтобы иметь возможность останавливать Москву, там, где хочется", — добавил бывший министр.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Это катастрофа": в Раде запаниковали из-за ЧП на Украине
06:02
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Путин ранее отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Киев начал реструктуризацию долга
06:26
 
