"Все станет хуже": в Киеве сделали заявление о мире с Россией

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Киев ожидает долгий конфликт в случае отсутствия согласованных условий мира с Россией, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Новини.LIVE".

"Если не будет все-таки достигнуто договоренности о сделке, которая всем понравится, <…> то война продлится еще много лет, и все станет хуже", — сказал он.