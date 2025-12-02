"Все станет хуже": в Киеве сделали заявление о мире с Россией

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Киев ожидает долгий конфликт в случае отсутствия согласованных условий мира с Россией, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Если не будет все-таки достигнуто договоренности о сделке, которая всем понравится, <…> то война продлится еще много лет, и все станет хуже", — сказал он.
Кулеба призвал честно признать не самое лучшее состоянии украинской армии, а не замалчивать реальное положение дел на фронте.
"Мы с вами должны признать, что мы еще недостаточно сильны, чтобы иметь возможность останавливать Москву, там, где хочется", — добавил бывший министр.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Путин ранее отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.