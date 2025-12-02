"Полный провал": в Киеве жестко высказались о визите Уиткоффа в Россию

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию перечеркнет все дипломатические усилия Украины в попытках изменить итоги встречи во Флориде, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Для Украины эта (Встреча. — Прим. Ред.) полный провал, потому что теперь обсуждаемые вчера темы не имеют никакого значения. То есть даже если по каким-то вопросам и договорились, то теперь ничего подписать нельзя", — пояснил он.
По словам эксперта, президент США Дональд Трамп уже показал свое отношение к Зеленскому, не приняв участие в переговорах во Флориде и отправив своего спецпосланника Уиткоффа в Россию.
"Это уже, извините, называется агония. Если даже Уиткофф не хочет встречаться с Зеленским, то и говорить не о чем", — резюмировал Соскин.
Ожидается, что во вторник Уиткофф представит Владимиру Путину мирный план по Украине, согласованный с Киевом. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент примет спецпосланника в Москве 2 декабря во второй половине дня.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Путин ранее отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.