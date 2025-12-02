МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина идет на террористические атаки из-за неспособности противостоять России на поле боя, и становится все больше похожа на группировку террористов, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.