Португальский экс-разведчик сравнил Украину с "Аль-Каидой"* из-за терактов - РИА Новости, 02.12.2025
02:25 02.12.2025
Португальский экс-разведчик сравнил Украину с "Аль-Каидой"* из-за терактов
Португальский экс-разведчик сравнил Украину с "Аль-Каидой"* из-за терактов
Португальский экс-разведчик сравнил Украину с "Аль-Каидой"* из-за терактов
Украина идет на террористические атаки из-за неспособности противостоять России на поле боя, и становится все больше похожа на группировку террористов, такое... РИА Новости, 02.12.2025
Португальский экс-разведчик сравнил Украину с "Аль-Каидой"* из-за терактов

Экс-разведчик Геррейру сравнил Украину с "Аль-Каидой" из-за ее терактов

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина идет на террористические атаки из-за неспособности противостоять России на поле боя, и становится все больше похожа на группировку террористов, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.
"Украина прибегает к террористическим методам не только внутри территории России, но и за ее пределами, чтобы попытаться нанести максимально возможный ущерб. Другого пути у Украины нет, поэтому она полагается на терроризм и пиратство одновременно", - сказал собеседник агентства.
Последствия атаки на танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Киев совершает теракты на море для продолжения эскалации, заявили в МИД
30 ноября, 15:03
Он подчеркнул, что Киев не в состоянии на равных сражаться с Россией - даже с поддержкой стран НАТО.
"Сейчас Украина гораздо больше похоже на террористическую группировку вроде (запрещенных в РФ) "Аль-Каиды"* или ИГИЛ*, чем на одно суверенное государство, воюющее с другим", - заключил он.
В прошлую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции.
Киев, как сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах, подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции.
* Запрещенная в России террористическая организация
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
МИД призвал осудить теракты Киева в Черном море
30 ноября, 15:00
 
