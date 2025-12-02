МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина идет на террористические атаки из-за неспособности противостоять России на поле боя, и становится все больше похожа на группировку террористов, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.
"Сейчас Украина гораздо больше похоже на террористическую группировку вроде (запрещенных в РФ) "Аль-Каиды"* или ИГИЛ*, чем на одно суверенное государство, воюющее с другим", - заключил он.
В прошлую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции.
Киев, как сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах, подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции.
* Запрещенная в России террористическая организация
