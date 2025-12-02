Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады сообщил о скорой отставке Зеленского
01:31 02.12.2025 (обновлено: 01:41 02.12.2025)
Депутат Рады сообщил о скорой отставке Зеленского
Депутат Рады сообщил о скорой отставке Зеленского - РИА Новости, 02.12.2025
Депутат Рады сообщил о скорой отставке Зеленского
От Владимира Зеленского потребовали уйти в отставку на этой неделе из-за коррупционного скандала в Киеве, с таким утверждением выступил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 02.12.2025
владимир зеленский, артем дмитрук, сеймур херш, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Киев, Лондон, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Сеймур Херш, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Депутат Рады сообщил о скорой отставке Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: от Зеленского потребовали уйти в отставку на этой неделе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. От Владимира Зеленского потребовали уйти в отставку на этой неделе из-за коррупционного скандала в Киеве, с таким утверждением выступил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Зеленский уйдет на этой неделе. На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе", — написал он, не уточнив, кто именно отдал приказ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Зеленский вновь попросил США о встрече с Трампом
00:27
Вместе с тем парламентарий отметил, что на выполнение этого требования может уйти от нескольких недель до месяцев.
"Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное", — пояснил Дмитрук.
В прошлую пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
Вчера, 17:14
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
В июле американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Зеленский не мог не участвовать в коррупционных схемах, считает политолог
Вчера, 15:26
 
