Депутат Рады сообщил о скорой отставке Зеленского

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. От Владимира Зеленского потребовали уйти в отставку на этой неделе из-за коррупционного скандала в Киеве, с таким утверждением выступил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Зеленский уйдет на этой неделе. На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе", — написал он, не уточнив, кто именно отдал приказ.

Вместе с тем парламентарий отметил, что на выполнение этого требования может уйти от нескольких недель до месяцев.

"Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное", — пояснил Дмитрук