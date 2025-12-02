МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. От Владимира Зеленского потребовали уйти в отставку на этой неделе из-за коррупционного скандала в Киеве, с таким утверждением выступил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Зеленский уйдет на этой неделе. На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе", — написал он, не уточнив, кто именно отдал приказ.
Вместе с тем парламентарий отметил, что на выполнение этого требования может уйти от нескольких недель до месяцев.
"Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное", — пояснил Дмитрук.
В прошлую пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
В июле американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.