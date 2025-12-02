Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что ВСУ не желают продолжать войну - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059076971.html
В Киеве заявили, что ВСУ не желают продолжать войну
В Киеве заявили, что ВСУ не желают продолжать войну - РИА Новости, 02.12.2025
В Киеве заявили, что ВСУ не желают продолжать войну
Многие украинские военнослужащие не желают продолжения войны с Россией и хотят скорейшего мира, сообщил находящийся в украинской столице корреспондент... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:22:00+03:00
2025-12-02T01:22:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059072657.html
https://ria.ru/20251201/spetsoperatsiya-2059063458.html
https://ria.ru/20251201/vsu-2059025365.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин
В Киеве заявили, что ВСУ не желают продолжать войну

Welt: военные ВСУ требуют скорейшего заключения мира

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Многие украинские военнослужащие не желают продолжения войны с Россией и хотят скорейшего мира, сообщил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Конечно, есть и сторонники жесткой линии, но куда больше украинских солдат, и это то, что я знаю по собственному опыту, и слышу снова и снова, когда нахожусь на востоке страны, которые уже сыты по горло и просто хотят, чтобы эта война закончилась и смерти прекратились, как можно скорее", — сказал он.
Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин заявил, что уничтожение ВСУ на левом берегу Оскола идет планомерно
00:34
По словам Ваннера, Зеленский опасается реакции наиболее радикальной части украинских военнослужащих, не желающих признавать потерю территорий.
"Всегда найдутся сторонники жесткой линии, всегда найдутся ястребы, даже среди военных, ультранационалистов, которые не хотят отдавать россиянам ни цента", — подчеркнул корреспондент.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Герасимов доложил о безуспешных попытках ВСУ деблокировать свои группировки
Вчера, 23:46
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Город Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Боевик ВСУ почти три года скрывался в Мариуполе
Вчера, 19:16
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала