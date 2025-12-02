Обед Уиткоффа и Кушнера в Москве мог обойтись примерно в 25 тысяч рублей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер потратили на обед в московском ресторане порядка 25 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив меню заведения.

Согласно меню заведения, салаты американской делегации обошлись примерно в 3,5 тысячи рублей, стоимость горячих блюд варьируется от 1,5 до 7,5 тысяч, десерты – примерно 2,7 тысячи рублей. Итого обед без напитков обошелся гостям минимум в 25,5 тысяч рублей.

По уже сложившейся традиции, перед переговорами в Кремле Уиткофф прогуливается по российской столице. В свои прошлые визиты спецпосланник побывал на Старом Арбате, в парке " Зарядье " и отведал чебурек La Grande в одном из московских ресторанов.