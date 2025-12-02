Рейтинг@Mail.ru
Обед Уиткоффа и Кушнера в Москве мог обойтись примерно в 25 тысяч рублей
02.12.2025
Обед Уиткоффа и Кушнера в Москве мог обойтись примерно в 25 тысяч рублей
Обед Уиткоффа и Кушнера в Москве мог обойтись примерно в 25 тысяч рублей - РИА Новости, 02.12.2025
Обед Уиткоффа и Кушнера в Москве мог обойтись примерно в 25 тысяч рублей
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер потратили на обед в московском ресторане порядка 25 тысяч рублей, выяснило... РИА Новости, 02.12.2025
Обед Уиткоффа и Кушнера в Москве мог обойтись примерно в 25 тысяч рублей

Уиткофф и Кушнер пообедали в Москве за примерно 25 тысяч рублей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер потратили на обед в московском ресторане порядка 25 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив меню заведения.
Во вторник в Москве проходят переговоры американской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным. Перед встречей в Кремле Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве в сопровождении главы РФПИ Кирилла Дмитриева и пообедали в московском ресторане вблизи Красной площади.
Согласно меню заведения, салаты американской делегации обошлись примерно в 3,5 тысячи рублей, стоимость горячих блюд варьируется от 1,5 до 7,5 тысяч, десерты – примерно 2,7 тысячи рублей. Итого обед без напитков обошелся гостям минимум в 25,5 тысяч рублей.
По уже сложившейся традиции, перед переговорами в Кремле Уиткофф прогуливается по российской столице. В свои прошлые визиты спецпосланник побывал на Старом Арбате, в парке "Зарядье" и отведал чебурек La Grande в одном из московских ресторанов.
В этот раз Уиткофф впервые приехал в Москву не один, а в сопровождении зятя Трампа Джареда Кушнера.
