Уиткофф прибыл в Кремль
17:17 02.12.2025 (обновлено: 17:54 02.12.2025)
Уиткофф прибыл в Кремль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев прибыли в Кремль. РИА Новости, 02.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев прибыли в Кремль.
Ожидается, что сегодня представитель Дональда Трампа покажет Владимиру Путину план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в предстоящей встрече также примет участие зять президента США Джаред Кушнер. На ней обсудят договоренности, которых достигли Киев и Вашингтон на переговорах два дня назад во Флориде.

Как писали зарубежные СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Утверждается, что стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.

Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ назвали причину, почему Россия и США еще не достигли мира на Украине
Вчера, 07:21
По информации AFP, накануне Уиткофф вновь встретился с представителями Киева, а именно с главой делегации, секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. После этого последний отправился в Ирландию, чтобы представить подробный отчет Владимиру Зеленскому.

Портал Axios передает, что после переговоров с Путиным спецпосланник и зять Трампа отправятся в одну из европейских стран, где проведут встречу с главой киевского режима.

Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Встреча Путина и Уиткоффа приблизит мирное урегулирование, считает эксперт
Вчера, 10:39

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
Вчера, 08:00
 
