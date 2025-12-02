Рейтинг@Mail.ru
Самолет, на котором Уиткофф ранее посещал Москву, пересек границу России
12:54 02.12.2025
Самолет, на котором Уиткофф ранее посещал Москву, пересек границу России
Самолет, на котором Уиткофф ранее посещал Москву, пересек границу России - РИА Новости, 02.12.2025
Самолет, на котором Уиткофф ранее посещал Москву, пересек границу России
Самолёт из США того же типа, на котором спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее посещал Москву, пересёк границу РФ, следует из данных портала... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:54:00+03:00
2025-12-02T12:54:00+03:00
Самолет, на котором Уиткофф ранее посещал Москву, пересек границу России

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самолёт из США того же типа, на котором спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее посещал Москву, пересёк границу РФ, следует из данных портала Flightradar24.
Согласно данным портала, самолёт Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды и вошел в воздушное пространство РФ в 12.50 мск. На самолете такого же типа Уиткофф прилетал в Москву в августе.
Президент России Владимир Путин во вторник встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию во вторник станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков назвал темы переговоров Путина и Уиткоффа
