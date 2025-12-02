Рейтинг@Mail.ru
02:04 02.12.2025 (обновлено: 09:30 02.12.2025)
Уиткофф вылетел на переговоры с президентом России
Уиткофф вылетел на переговоры с президентом России
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 02.12.2025
в мире, украина, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, каролин левитт, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине, государственный департамент сша, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Каролин Левитт, НАТО, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине, Государственный департамент США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Сейчас Уиткофф направляется в Россию", — сказала она.
Ожидается, что сегодня спецпосланник Дональда Трампа представит Путину план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент примет его в Москве 2 декабря во второй половине дня.
В воскресенье во Флориде прошла встреча делегаций США и Украины. От американской стороны в ней участвовали Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и глава Госдепа Марко Рубио. Последний назвал состоявшиеся переговоры полезными и продуктивными, но отметил, что впереди еще много работы.

Как писали зарубежные СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. По данным телеканала CNN, стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.

По информации AFP, накануне спецпосланник президента США вновь встретился с представителями Киева, а именно с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. После этого последний отправился в Ирландию, чтобы представить подробный отчет Владимиру Зеленскому.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
В миреУкраинаРоссияСШАСтив УиткоффВладимир ПутинКаролин ЛевиттНАТОСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМирный план США по УкраинеГосударственный департамент СШАДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
