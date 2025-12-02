https://ria.ru/20251202/ugroza-2059079170.html
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 02.12.2025
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:40:00+03:00
2025-12-02T01:40:00+03:00
2025-12-02T01:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238597_0:136:3129:1896_1920x0_80_0_0_2b87a2308b47827eb14061d2f6f399e7.jpg
https://ria.ru/20251202/opasnost-2059075311.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238597_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bd02fddc8ea0196e48163939a40b3cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
На территории Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА