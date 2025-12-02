Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 02.12.2025
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М1"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
