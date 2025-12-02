https://ria.ru/20251202/udary-2059175186.html
ВС России нанесли удары по украинским объектам энергетики
ВС России нанесли удары по украинским объектам энергетики - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России нанесли удары по украинским объектам энергетики
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и газовой инфраструктуры, которые использовались для ВСУ,... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
россия
украина
2025
ВС России нанесли удары по украинским объектам энергетики
ВС России нанесли удары по украинским объектам энергетики и складам боеприпасов