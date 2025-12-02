Рейтинг@Mail.ru
Более 6000 учеников Подмосковья написали диагностическую работу по физике
Новости Подмосковья
 
17:12 02.12.2025
Более 6000 учеников Подмосковья написали диагностическую работу по физике
Более 6000 учеников Подмосковья написали диагностическую работу по физике
Свыше 6 тысяч десятиклассников, изучающих физику на углубленном уровне, из 295 школ Подмосковья написали региональную диагностическую работу (РДР), сообщает... РИА Новости, 02.12.2025
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 6000 учеников Подмосковья написали диагностическую работу по физике

Более 6 тысяч учеников Подмосковья написали диагностическую работу по физике

© iStock.com / :Carlos Barquero Perez Школьники за компьютером
Школьники за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© iStock.com / :Carlos Barquero Perez
Школьники за компьютером . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Свыше 6 тысяч десятиклассников, изучающих физику на углубленном уровне, из 295 школ Подмосковья написали региональную диагностическую работу (РДР), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Участникам было отведено 100 минут на выполнение работы, состоящей из 18 заданий различного уровня сложности. Максимально возможный балл за работу — 30, для успешного прохождения достаточно набрать 13 баллов. Задания РДР по физике углубленного уровня охватывают темы механики, тепловых, электромагнитных и световых явлений.
В ведомстве отметили, что диагностика по физике является частью цикла предметных работ по естественно-научным дисциплинам, которые десятиклассники изучают на углубленном уровне. В декабре пройдут еще две работы — по химии (9 декабря) и по биологии (16 декабря). Данная диагностика знаний десятиклассников проводится ежегодно с 2021 года и позволяет выявлять недостатки в знаниях, а также своевременно оказывать необходимую помощь в их устранении.
РДР проводятся в режиме онлайн, а проверяются работы независимыми экспертами в системе ГИС "ЕАИС ОКО", что гарантирует объективность результатов.
Результаты диагностики будут доступны не позднее 12 декабря.
