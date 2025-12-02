https://ria.ru/20251202/uchenik-2059282944.html
Более 6000 учеников Подмосковья написали диагностическую работу по физике
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Свыше 6 тысяч десятиклассников, изучающих физику на углубленном уровне, из 295 школ Подмосковья написали региональную диагностическую работу (РДР), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Участникам было отведено 100 минут на выполнение работы, состоящей из 18 заданий различного уровня сложности. Максимально возможный балл за работу — 30, для успешного прохождения достаточно набрать 13 баллов. Задания РДР по физике углубленного уровня охватывают темы механики, тепловых, электромагнитных и световых явлений.
В ведомстве отметили, что диагностика по физике является частью цикла предметных работ по естественно-научным дисциплинам, которые десятиклассники изучают на углубленном уровне. В декабре пройдут еще две работы — по химии (9 декабря) и по биологии (16 декабря). Данная диагностика знаний десятиклассников проводится ежегодно с 2021 года и позволяет выявлять недостатки в знаниях, а также своевременно оказывать необходимую помощь в их устранении.
РДР проводятся в режиме онлайн, а проверяются работы независимыми экспертами в системе ГИС "ЕАИС ОКО", что гарантирует объективность результатов.
Результаты диагностики будут доступны не позднее 12 декабря.