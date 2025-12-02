Рейтинг@Mail.ru
В Твери автомобиль облили цементным раствором
16:57 02.12.2025
В Твери автомобиль облили цементным раствором
Тверские полицейские проводят проверку после сообщения о вылитом на автомобиль цементном растворе, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 02.12.2025
РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Тверские полицейские проводят проверку после сообщения о вылитом на автомобиль цементном растворе, сообщило УМВД по региону.
Информация появилась во вторник в группе "Инцидент Тверь" в социальной сети "ВКонтакте". Автор поста сообщил, что его автомобиль 28 ноября облили цементным раствором. После мойки осталась большая царапина на крыше. Согласно опубликованной фотографии, как минимум половина легкового автомобиля покрылась либо раствором цемента, либо грязью.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о зацементированном автомобиле, который был припаркован на Свободном переулке в Твери. Сотрудники Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери разбираются в обстоятельствах происшествия, устанавливается степень причинённого ущерба, изучаются записи камер видеонаблюдения", - говорится в Telegram-канале УМВД.

