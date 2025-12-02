Специалисты, пришедшие на работу в смоленские ЦРБ, получат по 1 млн рублей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Врачи, которые поступят на работу в центральные районные больницы Смоленской области по наиболее востребованным специальностям, будут получать единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Анохин напомнил, что за последние два года в медицинские организации региона были трудоустроены почти 600 врачей и средних медицинских работников.

"С 2026 года мы запускаем новую меру поддержки. Врачи, которые придут работать в центральные районные больницы по наиболее востребованным профилям со стороны населения, будут получать единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Такое решение озвучил на совещании по кадровому обеспечению районных больниц", - написал губернатор.

При этом будут сохранены все меры, предусмотренные федеральной программой "Земский доктор", которую реализуется в регионе по поручению президента России Владимира Путина. С начала года в региональные медицинские организации по этой программе трудоустроились 53 специалиста.