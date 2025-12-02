https://ria.ru/20251202/tsrb-2059192629.html
Специалисты, пришедшие на работу в смоленские ЦРБ, получат по 1 млн рублей
Врачи, которые поступят на работу в центральные районные больницы Смоленской области по наиболее востребованным специальностям, будут получать единовременные...
Специалисты, пришедшие на работу в смоленские ЦРБ, получат по 1 млн рублей
В Смоленской области с 2026 года введут новую меру поддержки врачей
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Врачи, которые поступят на работу в центральные районные больницы Смоленской области по наиболее востребованным специальностям, будут получать единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Анохин напомнил, что за последние два года в медицинские организации региона были трудоустроены почти 600 врачей и средних медицинских работников.
"С 2026 года мы запускаем новую меру поддержки. Врачи, которые придут работать в центральные районные больницы по наиболее востребованным профилям со стороны населения, будут получать единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Такое решение озвучил на совещании по кадровому обеспечению районных больниц", - написал губернатор.
При этом будут сохранены все меры, предусмотренные федеральной программой "Земский доктор", которую реализуется в регионе по поручению президента России Владимира Путина. С начала года в региональные медицинские организации по этой программе трудоустроились 53 специалиста.
"Во время встреч с жителями, участниками СВО в наших муниципальных образованиях, постоянно звучит вопрос о нехватке врачей в больницах. Благодаря реализации этой меры мы сможем увеличить число участников, желающих стать "земским доктором". А, главное, закрыть специальности, которые сейчас остро необходимы. Получить региональную выплату смогут те врачи, которые не участвовали в федеральной программе "Земский доктор", либо полностью отработали срок по заключенному договору", - отметил Анохин.