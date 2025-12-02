Рейтинг@Mail.ru
Специалисты, пришедшие на работу в смоленские ЦРБ, получат по 1 млн рублей
Смоленская область
Смоленская область
 
13:39 02.12.2025
Специалисты, пришедшие на работу в смоленские ЦРБ, получат по 1 млн рублей
Специалисты, пришедшие на работу в смоленские ЦРБ, получат по 1 млн рублей
Специалисты, пришедшие на работу в смоленские ЦРБ, получат по 1 млн рублей
Врачи, которые поступят на работу в центральные районные больницы Смоленской области по наиболее востребованным специальностям, будут получать единовременные...
Специалисты, пришедшие на работу в смоленские ЦРБ, получат по 1 млн рублей

В Смоленской области с 2026 года введут новую меру поддержки врачей

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Врачи, которые поступят на работу в центральные районные больницы Смоленской области по наиболее востребованным специальностям, будут получать единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Анохин напомнил, что за последние два года в медицинские организации региона были трудоустроены почти 600 врачей и средних медицинских работников.
В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря Орленок - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря "Орленок"
29 ноября, 15:16
"С 2026 года мы запускаем новую меру поддержки. Врачи, которые придут работать в центральные районные больницы по наиболее востребованным профилям со стороны населения, будут получать единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Такое решение озвучил на совещании по кадровому обеспечению районных больниц", - написал губернатор.
При этом будут сохранены все меры, предусмотренные федеральной программой "Земский доктор", которую реализуется в регионе по поручению президента России Владимира Путина. С начала года в региональные медицинские организации по этой программе трудоустроились 53 специалиста.
"Во время встреч с жителями, участниками СВО в наших муниципальных образованиях, постоянно звучит вопрос о нехватке врачей в больницах. Благодаря реализации этой меры мы сможем увеличить число участников, желающих стать "земским доктором". А, главное, закрыть специальности, которые сейчас остро необходимы. Получить региональную выплату смогут те врачи, которые не участвовали в федеральной программе "Земский доктор", либо полностью отработали срок по заключенному договору", - отметил Анохин.
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Анохин наградил 15 многодетных мам в преддверии праздника
28 ноября, 12:42
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияВладимир ПутинВасилий Анохин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
