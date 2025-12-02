Рейтинг@Mail.ru
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
11:16 02.12.2025
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию - РИА Новости, 02.12.2025
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
Банк России продлил до конца 2026 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, сообщил регулятор. РИА Новости, 02.12.2025
россия
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Банкам до 2027 года разрешили не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк России продлил до конца 2026 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, сообщил регулятор.
"Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией, до 31.12.2026 включительно: право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию", - отметил регулятор.
Уточняется, что к такой информации относятся в том числе данные о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации кредитных организаций, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемых в форме слияния, присоединения и преобразования.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В ВТБ заявили о готовности банка к запуску цифрового рубля
Вчера, 09:55
 
Экономика Россия Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
