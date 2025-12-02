ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк России продлил до конца 2026 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, сообщил регулятор.

"Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией, до 31.12.2026 включительно: право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию", - отметил регулятор.