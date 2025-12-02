https://ria.ru/20251202/tsb-2059141004.html
ЦБ продлил послабления для банков при кредитовании бизнеса в новых регионах
ЦБ продлил послабления для банков при кредитовании бизнеса в новых регионах
ЦБ РФ продлил до конца 2026 года возможность банков пользоваться регуляторными послаблениями при кредитовании бизнеса в новых регионах, сообщает регулятор. РИА Новости, 02.12.2025
ЦБ продлил послабления для банков при кредитовании бизнеса в новых регионах
