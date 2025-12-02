Потерпевший по делу судьи Тришкина отказался от госпитализации

ВИДНОЕ (Московская обл.), 2 дек - РИА Новости. Врач больницы, в которую поступил потерпевший по делу судьи военного суда в отставке Альберта Тришкина, заявил, что от госпитализации мужчина отказался, передает корреспондент РИА Новости из зала Видновского суда Московской области.

"От госпитализации отказался", - сообщил свидетель, работающий врачом-травматологом в больнице, в которую поступил потерпевший.

Врач уточнил, что в данном случае госпитализация носила рекомендательный характер, потерпевшему была оказана необходимая помощь, извлечены пули и даны дальнейшие рекомендации по уходу за раной.

"Ему объяснили, что раны будут заживать долго, так как они огнестрельные", - добавил свидетель.

По его словам, потерпевший вёл себя спокойно и был "доброжелательно настроен в адрес медицинского персонала".

Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".

Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель " Яндекс.Такси " прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.