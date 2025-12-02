Рейтинг@Mail.ru
Потерпевший по делу судьи Тришкина отказался от госпитализации
02.12.2025
15:36 02.12.2025
Потерпевший по делу судьи Тришкина отказался от госпитализации
Врач больницы, в которую поступил потерпевший по делу судьи военного суда в отставке Альберта Тришкина, заявил, что от госпитализации мужчина отказался,... РИА Новости, 02.12.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
александр бастрыкин
яндекс.такси
hyundai creta
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин, яндекс.такси, hyundai creta
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Бастрыкин, Яндекс.Такси, Hyundai Creta
ВИДНОЕ (Московская обл.), 2 дек - РИА Новости. Врач больницы, в которую поступил потерпевший по делу судьи военного суда в отставке Альберта Тришкина, заявил, что от госпитализации мужчина отказался, передает корреспондент РИА Новости из зала Видновского суда Московской области.
"От госпитализации отказался", - сообщил свидетель, работающий врачом-травматологом в больнице, в которую поступил потерпевший.
Врач уточнил, что в данном случае госпитализация носила рекомендательный характер, потерпевшему была оказана необходимая помощь, извлечены пули и даны дальнейшие рекомендации по уходу за раной.
"Ему объяснили, что раны будут заживать долго, так как они огнестрельные", - добавил свидетель.
По его словам, потерпевший вёл себя спокойно и был "доброжелательно настроен в адрес медицинского персонала".
Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.
Происшествия
 
 
