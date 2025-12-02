https://ria.ru/20251202/tranzit-2059125604.html
Транзит судов через Босфор в Турции приостановили из-за тумана
Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за тумана, сообщило во вторник турецкое министерство транспорта. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:24:00+03:00
в мире
босфор
турция
черное море
