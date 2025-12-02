Рейтинг@Mail.ru
Транзит судов через Босфор в Турции приостановили из-за тумана
10:24 02.12.2025
Транзит судов через Босфор в Турции приостановили из-за тумана
Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за тумана, сообщило во вторник турецкое министерство транспорта. РИА Новости, 02.12.2025
в мире
СТАМБУЛ, 2 дек - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за тумана, сообщило во вторник турецкое министерство транспорта.
"Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости вследствие тумана", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
По подсчетам РИА Новости, не менее 60 судов ждут очереди на проход через пролив.
Босфор соединяет Мраморное и Черное моря. По обоим берегам пролива располагаются районы Стамбула. Глубина пролива - 124 метра, длина - 30 километров, ширина разнится от 4 километров до 750 метров, что делает его сложным для прохождения.
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Российский танкер подвергся атаке в Черном море, сообщила Турция
Заголовок открываемого материала