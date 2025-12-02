Форум коммерческого транспорта Comtrans впервые пройдет в Казани

КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Крупнейшие специализированные отраслевые выставка и форум коммерческого автотранспорта в России Comtrans впервые пройдут в Казани с 6 по 9 октября 2026 года, сообщил директор выставки и форума Роман Кузьмин.

Ранее выставка и форум Comtrans проходили в Москве раз в два года. В 2026 году площадкой для проведения мероприятия был выбран Татарстан, поскольку республика является ядром российского машиностроительного кластера и одним из ведущих центров производства коммерческого автотранспорта.

"Мы надеемся, что все вместе мы формируем будущее коммерческого автотранспорта в России через те решения, которые будут обсуждаться на выставке, через те контракты, которые там будут заключены, и через те технологии, которые будут представлены в следующем году на нашем мероприятии. Comtrans пройдет с 6 по 9 октября 2026 года в МВЦ "Казань Экспо", - сказал Кузьмин на пресс-конференции.

По его словам, впервые в истории выставки Comtrans посетители смогут увидеть технику в действии: на территории выставочного центра "Казань Экспо" будет организован полномасштабный тест-драйв коммерческого транспорта, включая грузовики, LCV и автобусы.

Кузьмин отметил, что ожидается участие в форуме компаний из Китая, Ирана, стран СНГ. Традиционно Comtrans привлекает порядка 17 тысяч посетителей.

"Татарстан имеет огромный опыт проведения международных выставок, поэтому, когда коллеги вышли к нам с предложением провести автомобильную выставку в Татарстане, мы, конечно же, это поддержали… В Татарстане порядка пяти заводов - производителей коммерческого автотранспорта, это "Камаз", "Соллерс Алабуга", "Аурус", "РариТЭК", порядка 60 производителей автокомпонентов", - сказал вице-премьер - министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.