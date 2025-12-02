Рейтинг@Mail.ru
Форум коммерческого транспорта Comtrans впервые пройдет в Казани - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
19:53 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/transport-2059345401.html
Форум коммерческого транспорта Comtrans впервые пройдет в Казани
Форум коммерческого транспорта Comtrans впервые пройдет в Казани - РИА Новости, 02.12.2025
Форум коммерческого транспорта Comtrans впервые пройдет в Казани
Крупнейшие специализированные отраслевые выставка и форум коммерческого автотранспорта в России Comtrans впервые пройдут в Казани с 6 по 9 октября 2026 года,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:53:00+03:00
2025-12-02T19:53:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
москва
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941821517_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_b422b856be8fdaf8394d125c68950437.jpg
https://ria.ru/20251128/tatarstan-2058331908.html
https://ria.ru/20251201/zhile-2058865711.html
россия
казань
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941821517_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_2f0d3140f7bd8efd3df0dfa014cf90ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, москва, снг
Республика Татарстан, Россия, Казань, Москва, СНГ
Форум коммерческого транспорта Comtrans впервые пройдет в Казани

Крупнейший форум коммерческого транспорта впервые пройдет в Казани в 2026 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАрхитектурные памятники Казани
Архитектурные памятники Казани - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Архитектурные памятники Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Крупнейшие специализированные отраслевые выставка и форум коммерческого автотранспорта в России Comtrans впервые пройдут в Казани с 6 по 9 октября 2026 года, сообщил директор выставки и форума Роман Кузьмин.
Ранее выставка и форум Comtrans проходили в Москве раз в два года. В 2026 году площадкой для проведения мероприятия был выбран Татарстан, поскольку республика является ядром российского машиностроительного кластера и одним из ведущих центров производства коммерческого автотранспорта.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Модернизация 49 центров занятости по нацпроекту завершена в Татарстане
28 ноября, 13:37
"Мы надеемся, что все вместе мы формируем будущее коммерческого автотранспорта в России через те решения, которые будут обсуждаться на выставке, через те контракты, которые там будут заключены, и через те технологии, которые будут представлены в следующем году на нашем мероприятии. Comtrans пройдет с 6 по 9 октября 2026 года в МВЦ "Казань Экспо", - сказал Кузьмин на пресс-конференции.
По его словам, впервые в истории выставки Comtrans посетители смогут увидеть технику в действии: на территории выставочного центра "Казань Экспо" будет организован полномасштабный тест-драйв коммерческого транспорта, включая грузовики, LCV и автобусы.
Кузьмин отметил, что ожидается участие в форуме компаний из Китая, Ирана, стран СНГ. Традиционно Comtrans привлекает порядка 17 тысяч посетителей.
"Татарстан имеет огромный опыт проведения международных выставок, поэтому, когда коллеги вышли к нам с предложением провести автомобильную выставку в Татарстане, мы, конечно же, это поддержали… В Татарстане порядка пяти заводов - производителей коммерческого автотранспорта, это "Камаз", "Соллерс Алабуга", "Аурус", "РариТЭК", порядка 60 производителей автокомпонентов", - сказал вице-премьер - министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.
По словам министра, почти 10% всей произведенной в республике продукции приходится на машиностроение, это порядка 0,5 триллиона рублей. Поэтому Татарстану "сам бог велел" проводить такой форум для отечественных автопроизводителей, продвигать их, выходить на международный уровень, локализовывать в республике больше производств.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
План по вводу жилья на 2025 год в Татарстане выполнили на 97 процентов
1 декабря, 10:41
 
Республика ТатарстанРоссияКазаньМоскваСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала