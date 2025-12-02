Трамп сообщил, что провел хороший разговор с Лулой да Силвой

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил действующие американские санкции против Бразилии с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ходе разговора, который американский лидер охарактеризовал как хороший.
"Мы прекрасно поговорили. Мы обсудили торговлю. Мы обсудили санкции, потому что, как вы знаете, я ввёл против них санкции в связи с определёнными событиями, которые произошли. Но у нас была очень хорошая беседа, он мне нравится", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряженности в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.
