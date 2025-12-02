Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что провел хороший разговор с Лулой да Силвой - РИА Новости, 02.12.2025
23:55 02.12.2025
Трамп сообщил, что провел хороший разговор с Лулой да Силвой
Трамп сообщил, что провел хороший разговор с Лулой да Силвой
в мире, сша, бразилия, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, США, Бразилия, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
Трамп сообщил, что провел хороший разговор с Лулой да Силвой

Трамп и Лула да Силва обсудили санкции США против Бразилии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛуис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил действующие американские санкции против Бразилии с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ходе разговора, который американский лидер охарактеризовал как хороший.
"Мы прекрасно поговорили. Мы обсудили торговлю. Мы обсудили санкции, потому что, как вы знаете, я ввёл против них санкции в связи с определёнными событиями, которые произошли. Но у нас была очень хорошая беседа, он мне нравится", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряженности в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.
