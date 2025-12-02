Трамп сказал, что хорошо ладит с Маском

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о его отношениях с Илоном Маском, заявил, что хорошо ладит с ним, а также отметил поддержку Маска на президентских выборах.

Позже Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".