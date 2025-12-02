Рейтинг@Mail.ru
Трамп сказал, что хорошо ладит с Маском - РИА Новости, 02.12.2025
23:34 02.12.2025
Трамп сказал, что хорошо ладит с Маском
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о его отношениях с Илоном Маском, заявил, что хорошо ладит с ним, а также отметил поддержку Маска на... РИА Новости, 02.12.2025
Трамп сказал, что хорошо ладит с Маском

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о его отношениях с Илоном Маском, заявил, что хорошо ладит с ним, а также отметил поддержку Маска на президентских выборах.
"Мне очень нравится Илон. Он очень помог мне во время выборов, поддержал меня. Он был твердо убежден, что у нас общая проблема... Я думаю, что мы хорошо ладим", - сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью".
Позже Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
На панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку между Трампом и Маском состоялся разговор, они пожали другу другу руки. Трамп на прощание похлопал Маска по спине.
