Трамп выглядел скучающим на заседании своего кабинета министров

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подолгу моргал со скучающим видом на заседании своего кабинета министров, передает корреспондент РИА Новости.
Особую сложность для американского лидера в плане концентрации представил доклад министра сельского хозяйства Брук Роллинз.
Трамп медленно склонял голову и моргал несколько дольше, почти прикрывая глаза в дремоте.
Следующих выступающих американский лидер продолжил слушать с утомленным видом. В какой-то момент президент стал подпирать голову пальцами, затем кулаком.
В ходе заседания Трамп похвастался тем, что мыслит острее, чем 45 лет назад. И усмехнулся, что журналисты раньше писали о крепком здоровье предшественника Джо Байдена, которого республиканец называет "сонным".
Трамп стал старейшим президентом США, на момент инаугурации он был на 5 месяцев старше Байдена в день вступления того в должность. Байден ранее вызывал беспокойства относительно своего умственного здоровья: он терялся, путался в словах и даже падал. Подозрения в том, что Байден засыпал на мероприятиях высказывались неоднократно.