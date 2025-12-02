Рейтинг@Mail.ru
Трамп выглядел скучающим на заседании своего кабинета министров
23:32 02.12.2025
Трамп выглядел скучающим на заседании своего кабинета министров
Трамп выглядел скучающим на заседании своего кабинета министров - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп выглядел скучающим на заседании своего кабинета министров
Президент США Дональд Трамп подолгу моргал со скучающим видом на заседании своего кабинета министров, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп выглядел скучающим на заседании своего кабинета министров

Трамп на заседании кабинета министров выглядел скучающим и подолгу моргал

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подолгу моргал со скучающим видом на заседании своего кабинета министров, передает корреспондент РИА Новости.
Особую сложность для американского лидера в плане концентрации представил доклад министра сельского хозяйства Брук Роллинз.
Трамп медленно склонял голову и моргал несколько дольше, почти прикрывая глаза в дремоте.
Следующих выступающих американский лидер продолжил слушать с утомленным видом. В какой-то момент президент стал подпирать голову пальцами, затем кулаком.
В ходе заседания Трамп похвастался тем, что мыслит острее, чем 45 лет назад. И усмехнулся, что журналисты раньше писали о крепком здоровье предшественника Джо Байдена, которого республиканец называет "сонным".
Трамп стал старейшим президентом США, на момент инаугурации он был на 5 месяцев старше Байдена в день вступления того в должность. Байден ранее вызывал беспокойства относительно своего умственного здоровья: он терялся, путался в словах и даже падал. Подозрения в том, что Байден засыпал на мероприятиях высказывались неоднократно.
