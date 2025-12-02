Рейтинг@Mail.ru
23:20 02.12.2025
Трамп поддержит инициативу помощи детям по началу накоплений в банках
сша, дональд трамп, в мире
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал лично поддержать свою инициативу помощи детям по началу накоплений в банках.
"Я тоже буду делать это", - сказал Трамп в Белом доме.
Американский лидер представил программу "счет Трампа", в рамках которой государство перечислит депозиты в размере 1 тысячи долларов на счета родившихся детей. Президент объяснил, что программа будет похожа на трастовый фонд для каждого американца. Счет позволит инвестировать средства, вносить дополнительные суммы, в том числе со стороны представителей бизнеса. Снять средства молодые американцы смогут только после совершеннолетия.
По словам Трампа, многие его друзья собираются вложить в программу "много денег".
"Счет Трампа" начнет работать с 4 июля следующего года, когда США отметят 250-летие, сообщил президент США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп
