Трамп поддержит инициативу помощи детям по началу накоплений в банках

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал лично поддержать свою инициативу помощи детям по началу накоплений в банках.

Американский лидер представил программу "счет Трампа", в рамках которой государство перечислит депозиты в размере 1 тысячи долларов на счета родившихся детей. Президент объяснил, что программа будет похожа на трастовый фонд для каждого американца. Счет позволит инвестировать средства, вносить дополнительные суммы, в том числе со стороны представителей бизнеса. Снять средства молодые американцы смогут только после совершеннолетия.