https://ria.ru/20251202/tramp-2059376297.html
Трамп поддержит инициативу помощи детям по началу накоплений в банках
Трамп поддержит инициативу помощи детям по началу накоплений в банках - РИА Новости, 02.12.2025
Трамп поддержит инициативу помощи детям по началу накоплений в банках
Президент США Дональд Трамп пообещал лично поддержать свою инициативу помощи детям по началу накоплений в банках. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T23:20:00+03:00
2025-12-02T23:20:00+03:00
2025-12-02T23:20:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20250223/tramp-2001060513.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп поддержит инициативу помощи детям по началу накоплений в банках
Трамп пообещал пожертвовать на депозиты детям к 250-летию США
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал лично поддержать свою инициативу помощи детям по началу накоплений в банках.
«
"Я тоже буду делать это", - сказал Трамп
в Белом доме.
Американский лидер представил программу "счет Трампа", в рамках которой государство перечислит депозиты в размере 1 тысячи долларов на счета родившихся детей. Президент объяснил, что программа будет похожа на трастовый фонд для каждого американца. Счет позволит инвестировать средства, вносить дополнительные суммы, в том числе со стороны представителей бизнеса. Снять средства молодые американцы смогут только после совершеннолетия.
По словам Трампа, многие его друзья собираются вложить в программу "много денег".
"Счет Трампа" начнет работать с 4 июля следующего года, когда США
отметят 250-летие, сообщил президент США.